Rechaza AMLO pena de muerte de PVEM

Ciudad de México.- Luego que el Partido Verde revivió su propuesta de pena de muerte para homicidas y feminicidas, el Presidente López Obrador rechazó que esa sea la solución.

"Yo no creo en la pena de muerte y no creo que sea una opción, una alternativa, la paz es fruto de la justicia, estoy convenido de que el ser humano es bueno por naturaleza, que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales, los mexicanos somos buenos, no nacemos malos y lo tengo probado", aseguró en conferencia mañanera.

No considero que sea una solución la pena de muerte".

Ayer, Arturo Escobar, coordinador de los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), inscribió su iniciativa en la Gaceta Parlamentaria.

La iniciativa, respaldada por algunos de legisladores de Morena, propone establecer la pena de muerte como una excepción a la readaptación social, especificar que ésta se aplicable en casos de homicidio doloso de menores, feminicidio de menores y en casos de violación en el que la víctima sea asesinada.

Urgente abrir el debate de la pena de muerte para homicidas y feminicidas de menores de edad. https://t.co/C8aBHxO9qE — Partido Verde (@partidoverdemex) February 26, 2020

Escobar aseguró que están abiertos al debate e incluso están dispuestos a analizar la propuesta en un parlamento abierto.