Rechaza AMLO que ley en Tabasco sea 'ley garrote'

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que en Tabasco se aliste una reforma para castigar con cárcel el bloqueo de obras y vialidades, pues, afirmó, lo que se busca es corregir el soborno y extorsión por obras de Pemex.

"Tengo información, no es así, se está buscando corregir un vicio de que se sobornaba a autoridades y en particular a Pemex. Para poder llevar a cabo un trabajo de Pemex o una compañía que trabaja para Pemex se les extorsionaba, se les cobraba para poder pasar, 500 mil pesos a la semana, eso no, así no es la cosa", dijo en conferencia matutina.

El Mandatario federal confió en que el Gobernador, Adán Augusto López, aclare la reforma, la cual no es para "reprimir libertades".

Ojalá y el Gobernador de Tabasco lo aclare, no es para reprimir libertades, es para que no haya sobornos, que no se instaure el moche, como forma de Gobierno

Subrayó AMLO.

Cuestionado sobre si la reforma es para evitar manifestaciones por la refinería Dos Bocas, López Obrador dijo que ese no es el propósito, pues la gente está "contenta" y no hay oposición a la obra.

"No, no es ese el propósito. El caso de Dos Bocas, no hay en Tabasco oposición, la gente está contenta se hizo consulta en Paraíso, donde se va a construir la refinería, y en todo Tabasco la gente esta contenta", afirmó.