Rechaza AMLO recomendaciones del FMI por recomendar "ayudar a los de arriba"

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador desechó las recomendaciones que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) a los gobiernos internacionales en materia de incrementar los estímulos fiscales como parte de las estrategias para sobrellevar las crisis de la pandemia de Covid-19.

El máximo mandatario dejó en claro que, aunque no se está en disputa con el organismo mundial, simplemente su administración no está de acuerdo con las recomendaciones que hace sobre este particular.

En su conferencia matutina de Palacio Nacional, el presidente López Obrador sostuvo "somos muy respetuosos de los organismos financieros internacionales, pero ya no son ellos lo que dictan la agenda de México".

En este sentido, el titular del Poder Ejecutivo Federal argumentó que en anteriores sexenios, en el denominado por él "período neoliberal", se permitió que fueran estas instituciones las que trazaran la politica económica de la república mexicana, ello en lugar de que el país estructurara su propio plan.

Sostuvo que la misma suerte tuvieron otras naciones, las cuales, al igual que México, dejaron que las "reformas estructurales" sugeridas por el FMI se aplicaran en sus economías, lo que, señaló, "llevó a la ruina a los países. Fue un rotundo fracaso".

Ante todo, se mostró incrédulo de que haya naciones que acaten las recomendaciones de dicho organismo internacional y que, tras ello, "no asuman su responsabilidad".

Asimismo, recriminó que los consejos del FMI priorizan a los sectores más privilegiados antes que a "los de abajo", lo cual, señaló, es contrario a la politica de su proyecto que pondera "ayudar primero a los de abajo".

Por todo ello, sentenció, de nueva cuenta, que México no se va a endeudar para salvaguardar a los sectores más ricos de la nación, en tanto que los sectores más vulnerables se vuelven más pobres.

López Obrador destacó que el hecho de que su administración haya auxiliado primero a los más pobres ha hecho que la economía mexicana pueda "salir de la crisis" generada a partir de la emergencia sanitaria por SARS-CoV-2.

Leer más: Que AMLO no confíe en el TEPJF es su asunto, el problema es que no confiamos en él: Diego Fernández

Por último, adelantó que el Fondo Monetaria Internacional dará a México un crédito con bajos intereses, mismo que equivale a 12 mil millones de dólares, monto que irá a las reservas del Banco de México (Banxico). No obstante, informó que se buscará usarlos para pagar la deuda que se arrastra.