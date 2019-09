Rechaza AMLO uso de fuerza para lograr paz 

Ciudad de México.- Ante ganadores del Premio Nobel de la Paz de todo el mundo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la vía militar o policiaca sea el camino para apaciguar el País.



"No queremos una paz lograda con autoritarismo, con el uso de la fuerza, no queremos una paz de los sepulcros, queremos una paz que se origine con la impartición de la justicia, siempre hemos dicho que la paz es fruto de la justicia", afirmó en un discurso que fue parte de la cena con los galardonados.

López Obrador reconoció los graves problemas de violencia, pero aseguró que la vía militar y policiaca ya han fracasado, por lo que su gobierno intenta pacificar el País mediante la justicia y la atención a los pobres."Nosotros tenemos problemas muy graves de violencia y se ha querido enfrentar este flagelo de la violencia con el uso de la fuerza, con cárcel, con amenazas de mano dura e inclusive con actos de extremo autoritario y ha quedado demostrado que eso no funciona, que tenemos que atender las causas que originan la violencia", indicó."El ser humano no es malo por naturaleza, ese es un pensamiento caduco, anacrónico, conservador, los seres humanos son producto de las circunstancias, por eso ahora lo más importante para el gobierno es que haya bienestar y se está atendiendo como nunca a la gente humilde; se atiende a todos, se escucha todos, se respeta todos, pero se da preferencia a los desposeídos, por el bien de todos primero los pobres", añadió.López Obrador, quien promovió y creó una Guardia Nacional compuesta por soldados y marinos para atender la seguridad pública, afirmó que su gobierno está enfocado en llevar programas sociales para lograr la justicia y resaltó el combate que, dijo, lleva a cabo su administración."Si me dicen que les diga en pocas palabras cuál es el plan que estamos llevando a la práctica, les contesto acabar con la corrupción, desterrar la corrupción, puede pensarse que eso no dice nada, pero en el caso de México ir al fondo, porque nada ha dañado más a México que la deshonestidad de sus gobernantes, eso es lo que ha dado al traste con todo", dijo.La reunión de cumbres de Premio Nobel de la Paz fue inaugurada formalmente esta mañana, con la presencia de galardonados como el ex Presidente de Colombia Juan Manuel Santos, la activista indígena de Guatemala Rigoberta Menchú, y el ex Presidente de Polonia Lech Walesa.El Presidente mexicano llegó a la Península también para una gira por hospitales rurales del IMSS.