Rechaza INE retirar imagen de AMLO de Internet

México.- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó las medidas cautelares solicitadas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) para el retiro de imágenes alojadas en Intenet y que, según su queja, constituyen actos anticipados de campaña de Andrés Manuel López Obrador.

Se trata de la difusión que mediante un cartel publicado en Radio AMLO y la red social Instagram, se hizo de la visita del dirigente por Londres, Inglaterra, donde fue presentado como "2018 Presidential Candidate".

Deseamos que el 2018 sea el año del renacimiento de México. ¡Felicidades! https://t.co/A7QVNaN2ig — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 1 de enero de 2018

Los consejeros resolvieron que se utilizó esa frase para identificarlo como una persona relevante en un contexto político, y así anunciarlo en el evento académico que se realizó el 6 de septiembre de 2017, pues en ese país no existe algún otro tipo de palabra para expresar el carácter de aspirante ni de precandidato presidencial, además de que en esa fecha aún no iniciaba el Proceso Electoral Federal.

Por eso en este caso particular no se aprecia que sea un acto de precampaña, explicó la consejera Adriana Favela, "pero de ninguna manera eso implicaría que se esté permitiendo que la persona que aspira a la Presidencia y esté en proceso de precampaña pueda usar esa denominación", que se otorga sólo por la autoridad electoral.

Andrés Manuel López Obrador

La consejera Claudia Zavala indicó que el contexto del cartel es lo que hace la diferencia y no es que en un futuro se permita el uso de la denominación de "candidato" a alguien que no tiene ese carácter, pero en las circunstancias particulares de este caso no hay irregularidad.

También se niega a bajar spots del PAN en 8 estados

El pasado 29 de diciembre la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó bajar del aire spots difundidos por el PAN en ocho entidades del país, denunciados por el PRI por presunto uso indebido de la pauta y actos anticipados de campaña.

En los mensajes el PAN asegura que con los partidos PRD y Movimiento Ciudadano son invencibles, por lo que, de acuerdo a la queja del PRI, hay contenidos propios de una campaña política, entre ellos las frases “Juntos hemos sacado al PRI corrupto de las casas de gobierno, juntos los hemos metido a la cárcel, juntos haremos un México más justo, más seguro y más contento, vamos a cambiar la historia”.

Mediante esas expresiones “se revela la intención de llamar a votar a favor del partido denunciado y en contra del PRI, por lo que se trata de actos anticipados de campaña” y su contenido se aleja de los fines que la Constitución y la ley prevé para los mensajes a difundirse en precampaña, y que deben ser de carácter genérico, para posicionar a un partido, pero sin llamados al voto que coloquen en condiciones de inequidad al resto de las fuerzas políticas, según el partido quejoso.

Sin embargo los consejeros determinaron que el contenido de esos promocionales es genérico, propio de precampaña, y no de campaña.

A dos semanas de haber iniciado precampaña, @RicardoAnayaC ha informado a @INEMexico gastos por $553 mil pesos, mas ningún ingreso todavía pic.twitter.com/0tBGNDCSBP — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) 29 de diciembre de 2017

Los consejeros Adriana Favela, presidenta de la Comisión, Claudia Zavala y Benito Nacif, consideraron de manera unánime que de un análisis preliminar no se advierte que en el promocional se realice alguna manifestación expresa para solicitar el voto.

Así, al no existir manifestaciones explícitas, unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo hacia una opción electoral, sea precandidato, candidato o partido político, sino una postura ideológica que tiene como finalidad la conformación de un frente político, se rechazó la solicitud de medidas cautelares y los mensajes seguirán al aire,

A 15 días de precampaña, @JoseAMeadeK ha reportado $2.1 mdp de gastos pero aún ningún ingreso al @INEMexico pic.twitter.com/ILOQjW1moy — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) 29 de diciembre de 2017

Los spots se pautaron para su difusión entre el 28 de diciembre de 2017 al 3 de enero de 2018, en radio y televisión para los procesos electorales locales en Coahuila, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, San Luis Potosí, Tabasco, Zacatecas.

En esos promocionales se dice “Juntos hemos sacado al PRI corrupto de las casas de gobierno. Y juntos los hemos metido a la cárcel. Juntos haremos un México más justo, más seguro y más contento. Para eso el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano hicimos un solo frente. Vamos a cambiar la historia. Cuando estamos juntos somos invencibles. Ya verás. Cambiemos la historia. PAN”.