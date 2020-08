Rechaza Miguel Barbosa, gobernador de Puebla acatar semáforo federal 

CIUDAD DE MÉXICO.-Antes de la reunión privada con el subsecretario Hugo López-Gatell, el Gobernador Miguel Barbosa reiteró que en Puebla no se toma en cuenta el semáforo federal para ordenar acciones contra el contagio de Covid-19. En la tradicional videoconferencia sobre la pandemia, el Mandatario expresó que no va a polemizar ni debatir sobre los lineamientos de este semáforo que instauró la Federación, pues él que tiene su Administración es más restrictivo.

Yo no voy a discutir los criterios con los cuales se toman las decisiones para definir los colores de cada entidad federativa, no lo voy a hacer. Si yo sigo teniendo 377 contagiados, estamos en rojo, no estamos en naranja. Si el semáforo federal me dice que ya estamos en naranja, le digo que no es cierto, que estamos en rojo.