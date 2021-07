Rechaza Morena que Gobierno de AMLO vaya a imponer regreso a clases en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- El Gobierno federal no va a imponer el regreso a clases en el estado, respondió Morena al posicionamiento del PAN, que criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador por fijar la fecha del 30 de agosto para las clases presenciales en el inicio del ciclo escolar, pero reprobó a las autoridades estatal y municipales por el repunte de contagios por la pandemia en las últimas semanas.

Flor Emilia Guerra Mena, integrante del grupo parlamentario de Morena, dijo que las decisiones del Gobierno Federal nunca han sido impositivas, y que será decisión de cada entidad determinar el regreso a clases de manera presencial dependiendo de las condiciones particulares de cada estado.

Aclaró que lo declarado por el Presidente de México, engloba a los estados que están ya en semáforo verde, o en semáforo amarillo.

“No se vale tergiversar las palabras del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, se va a regresar a clases en los estados que presenten las condiciones pertinentes, aunque por ahora no sea el caso de Sinaloa. Por ahora, no debemos poner en riesgo a nuestros niños, niñas, nuestros jóvenes, maestros y toda la comunidad educativa. La mayor cantidad de alumnos se concentra en el nivel básico, quienes aún no cuentan con la vacuna, este sector apenas iniciará su proceso de vacunación por lo que aún es vulnerable”, comentó la legisladora morenista.

Añadió: “Aprovecho para hacer un llamado a las autoridades estatales que aprieten las medidas de sanidad, y a la sociedad en general para que sigan las indicaciones de las autoridades, que usen el cubrebocas y que se queden en casa, para poder superar lo más rápido posible esta difícil circunstancia que estamos atravesando”.