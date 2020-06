Rechaza Ramírez Cuéllar retiro de Afores por desempleo 

Cd. de México, México.-El líder nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, rechazó la propuesta del coordinador de diputados morenistas, Mario Delgado, de permitir a los trabajadores retirar hasta 13 mil 308 pesos de su Afore si pierden su empleo durante la pandemia por Covid-19.

Nadie pensó llegar a estas cifras de desempleo, y yo la verdad descarto que estemos invitando a los trabajadores a sacar sus ahorros de las Afores porque nos vamos a quedar sin ahorros, y sería una tragedia porque es algo que no se logra de la noche a la mañana.

Y poner en peligro el futuro cuando el Estado puede hacerse cargo de esta situación de emergencia, me parece difícil, y no hay otra que entre todos poner el asunto del empleo formal e informal como una de las prioridades centrales, afirmó.

Durante su participación en el foro "Contraste de propuestas para enfrentar la crisis del Covid-19", organizado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, en el que participaron investigadoras en finanzas públicas, el dirigente insistió en que en todos los sectores la palabra que deben retumbar es "desempleo".



Reconoció que existen cuatro ausencias en la estrategia para enfrentar la crisis, no sólo de parte del Gobierno, sino de todos los actores y sectores involucrados.



La primera, expuso, es la dispersión de propuestas, pues cada uno, lamentó, anda por su lado planteando soluciones, cuando la urgencia es unidad para articular respuestas y un diagnóstico común.



Su meta, indicó, es lograr en el corto plazo formar un espacio institucional que permita abordar entre todos los sectores y actores una salida a la crisis.



Por ello, explicó, está reuniéndose como cúpulas empresariales, académicos, especialistas y lo hará con partidos y sindicatos, a fin de caminar hacia un plan de acción conjunto.



Indicó que otro vacío en la discusión es el apoyo a los municipios, pues están sacando dinero de donde pueden para hacer frente a necesidades no contempladas, por lo que se requiere un programa emergente para ellos.



Reconoció que también se necesita un plan para las pequeñas y medianas empresas, pues aunque el Banco de México inyectó liquidez a los bancos para dar créditos, se desaparecen fondos que garantizaban líneas de crédito.



Ante esto, el dirigente dejó ver su rechazo también a la iniciativa de diputados de Morena, entre ellos Delgado y Dolores Padierna, de desaparecer fideicomisos.



Desaparecer los fondos que permiten que las pequeñas y medianas empresas puedan obtener garantías para obtener esas líneas de crédito y por lo tanto hacer uso de esa decisión me parece que es un tema que nos lleva a dimensionar y hacer mucho más actual el papel de la banca de desarrollo, porque si no hay banca de desarrollo no podemos llevar a cabo esas líneas de crédito, apuntó.