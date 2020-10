Rechaza morena apertura al público de los estadios deportivos en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.-La diputada Yeraldine Bonilla y el diputado Pedro Alonso Villegas Lobo, integrantes del Grupo Parlamentario de morena, participaron este martes dentro del marco de la sesión ordinaria del Congreso del Estado, e hicieron un llamado a la cordura y la sensatez por parte de las autoridades estatales, para revocar la decisión de permitir el acceso al público en los estadios deportivos.

Refirió que autorizar oficialmente el regreso a los tumultos, a las aglomeraciones y al masivo contacto para normalizar lo que en los hechos es una negligente permisividad de la violación a las medidas sanitarias, ciertamente prolongadas, no pueden representar la mejor medida para reducir los niveles de contagio en el estado de Sinaloa.

“Hoy mismo las estadísticas sanitarias federales, revelan la presencia de 360 casos diarios activos de Covid 19; nunca desde marzo pasado esas cifras diarias han bajado de trescientos y las mediciones locales en voz del propio doctor Efrén Encinas, precisan un promedio diario de entre sesenta a ochenta nuevos contagios. El solo reconocimiento de las autoridades sanitarias locales, deberían evitar la tolerancia del gobierno del estado al abandono cada vez mayor a las medidas de relajación, algunas autorizadas por sus propios funcionarios como la apertura de antros y bares, el regreso de unidades del transporte urbano con sobrecupo y la ausencia de medidas sanitarias en algunos centros comerciales”, comentó la legisladora morenista.

“El gobierno del estado parece confundido o al menos sin la debida coordinación entre sus integrantes, cuando los esfuerzos de las autoridades sanitarias por controlar los niveles de contagio no corresponden a su permisividad de las aglomeraciones y concentraciones, como las que se anuncian en los estadios, justificándolas con el pretexto que sólo serán al cincuenta por ciento. Esa lógica de que si se van a contagiar cien, mejor que lo hagan cincuenta, es inadmisible en un estado que acumula 3 mil 269 muertes de personas víctimas del coronavirus causante del Covid 19”, manifestó Yeraldine Bonilla.

La legisladora calificó como irracional la medida anunciada por el gobernador del estado, citando que la Federación Mexicana de Futbol ha anunciado la posibilidad de regresar a los juegos presenciales con el público en el certamen de Primera División, hasta contarse con semáforo epidemiológico en color verde.

“La verdad es que la apertura de los estadios sólo es otro favor del gobernador a sus amigos que los tienen en concesión o de plano en calidad de regalo, a costa de las contribuciones públicas y en violación a la ley sobre inmuebles del estado, como ocurre con el estadio de futbol de Mazatlán”, sostuvo la legisladora.

El diputado Pedro Alonso Villegas Lobo consideró que en Sinaloa aún no están dadas las condiciones para permitir el acceso del público a los estadios.



“No debemos relajarnos ni tener actividades que pongan en riesgo a la ciudadanía con contagios masivos. No podemos abrir los estadios en Sinaloa, la pandemia sigue presente y no es cosa menor. Parece que al Gobernador Quirino Ordaz no le interesa la salud de los sinaloenses, sólo le interesan sus negocios y sus intereses. Aprobar la apertura de los estadios sería una negligencia”, aseguró el diputado Pedro Lobo.