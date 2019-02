Rechaza senadora Nuvia Mayorga recorte presupuestal a estancias infantiles

Hidalgo.- El programa de estancias infantiles tiene como naturalidad apoyar a la mayoría de mujeres que tienen un empleo no formal. Es decir, en éstos espacios cuidan a sus hijos, mientras ellas buscan el sustento, por lo que de haber un recorte presupuestal, les estamos quitando la oportunidad a más de 310 mil trabajadoras de seguir laborando, dijo la senadora del PRI, Nuvia Mayorga.

Durante su intervención desde su curul, para referirse al tema del recorte presupuestal a estancias infantiles, la legisladora hidalguense puntualizó:

De cuatro mil millones de pesos que tenía este programa, lo dejaron en dos mil millones de pesos. Están dejando y quitándole la oportunidad a 313 mil niños que tenían este programa.

La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), explicó: No estamos contra las verificaciones a estancias infantiles, y para eso existen reglas de operación. En Hidalgo existen 264 estancias, que con la estructura que tiene esta Secretaría ahora de Bienestar, bien podrían hacer una supervisión que no les lleva más de una semana para que chequen si existen o no hay niños, que a lo máximo tienen 60 niños cada una.

Estamos a favor de que, si hay corrupción, asuman y no quede ahí nada más pendiente, sino que se lleve hasta las últimas consecuencias, pero no pueden generalizar

Expuso Nuvia Mayorga.

Agregó que lo que estamos viendo en esta administración federal, es que no les interesan los niños, ni tampoco les interesan las mujeres, porque no es el único programa que estamos viendo que están recortando, y lo vimos en el mes de diciembre cuando se aprobó la Ley de Ingresos o hubo varios puntos de acuerdo.

“Tienen un programa de 44 mil millones de pesos en donde le están aplicando a personas que no son productivas. De esos 44 mil es muy fácil hacer una reasignación, quítenle dos mil millones para que sigan apoyando a las mujeres que son productivas y a los niños que están en una etapa muy primaria para que sean atendidos”, concluyó.