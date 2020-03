Rechazan PAN, PRI y PRD ir a San Lázaro

Ciudad de México.-Los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados acusaron a Morena de actuar irresponsablemente por mantener las sesiones el miércoles y jueves, por lo que decidieron no acudir al Pleno a fin de prevenir infecciones de coronavirus.

La fracción de MC determinó que sí asistirá, pero lo hará bajo protesta porque Morena ignoró la postura de legisladores que ven un riesgo de infección por la movilización de diputados procedentes de todas las entidades del País.

Tras la reunión de la Junta de Coordinación Política presidida por Morena, donde se aprobó con voto ponderado mantener las sesiones, el PAN condenó que el grupo mayoritario ignorara las recomendaciones técnicas.

"Consideramos en extremo irresponsable tener concentraciones de más de 500 personas en un recinto cerrado y provenientes de todos los rincones del País", anotó.

"Cualquier contagio resultaría exponencial, tanto para los participantes como para las entidades de donde provienen.

"En razón de lo anterior, los diputados de Acción Nacional no asistiremos a las sesiones programadas para este miércoles y jueves para evitar cualquier foco de contacto e infección que afectaría a los legisladores, a sus familias y colaboradores cercanos", señaló la bancada coordinada por Juan Carlos Romero Hicks.

La fracción del PAN indicó que si bien no debería haber parálisis del Congreso de la Unión, al mismo tiempo los legisladores no pueden ser omisos ante la emergencia de una realidad que los supera, no sólo nacional sino internacionalmente.

También condenó la actuación del Gobierno para tratar la prevención de la enfermedad, porque, en su opinión, la medida efectiva no está en la detección de los brotes con oportunidad, sino en evitarlos a tiempo.

El PRI indicó que no asistirá a las sesiones porque la recomendación de la OMS es no propiciar concentración de más de 500 personas en un lugar cerrado.

"El PRI, con plena responsabilidad, y considerando que la salud, seguridad e integridad de las personas es lo más importante frente a esta pandemia, ha tomado la determinación de no asistir a las sesiones programadas para este miércoles 18 y jueves 19 de marzo.

"Hoy, en una larga reunión de trabajo de la Junta de Coordinación Política, Morena y sus aliados asumieron una lamentable cerrazón para suspender las sesiones de la Cámara, poniéndonos en riesgo a todos", señaló.

Los tricolores se manifestaron a favor del trabajo a distancia y de legislar cuando se haya superado la emergencia sanitaria.

El coordinador de MC, Tonatiuh Bravo, dijo que en la sesión de la Jucopo se expusieron todo tipo de argumentos para evitar la movilización de 500 diputados provenientes de todo el País, y su posterior regreso, contribuyendo a la expansión de los contagios.

Sin embargo, indicó que con el voto ponderado se aprobó la realización de las sesiones.

"En tal virtud, MC ha decidido acudir a las sesiones bajo protesta, porque es nuestra obligación constitucional acudir una vez convocadas las sesiones. Bajo protesta, porque no se escucharon argumentos expuestos por nosotros y respaldados por una gran cantidad de mexicanos", manifestó Bravo.

Señaló que lo que espera la sociedad son medidas serias y contundentes y no la lentitud del Gobierno federal.

La fracción del PRD también determinó que no acudirá a las sesiones programadas para esta semana, tras valorar que se pone en riesgo no sólo a los legisladores, sino a la población en general, por generar una concentración en un lugar cerrado, como es el salón del Pleno.

El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, afirmó que hay confianza en las medidas que está adoptando el Gobierno, porque es hasta el próximo lunes cuando se espera entrar a la etapa dos de los contagios, cuando estos sean locales y no importados.