Rechazan comisiones del Senado candidatas para el IFT promovidas por AMLO

México.- El Senado de la República declinó, con 12 votos en contra, 1 a favor y 2 abstenciones, los nombramientos de Laura Elizabeth González Sánchez y Sayuri Adriana Koike Quintanar como comisionadas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Cabe mencionar que ambas aspirantes había sido propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, mismas que tuvieron que comparecer el día de hoy, miércoles 17 de marzo, ante los miembros de las comisiones de Comunicaciones y Transportes, y la de Radio, Televisión y Cinematografía.

De acuerdo al dictamen, el objetivo de que González Sánchez y Koike Quintanar tuvieran que presentarse ante los integrantes de dichas instituciones de la Cámara Alta del Congreso de la Unión era que hicieran una exposición de los componentes que para ellas fueran idóneos para lograr obtener la ratificación en el cargo. También, se les pidió que dieran respuesta a las preguntas y dudas que los senadores tuvieran sobre su desempeño.

No obstante, tras una discusión sobre su desempeño, así como de sus conocimientos académicos en la materia durante la comparecencia, los miembros de las anteriormente mencionadas comisiones manifestaron "la no ratificación de las propuestas enviadas por el Ejecutivo", es decir, ambas no fueron aprobadas como comisionadas del IFT.

Se informó que la determinación sería dada a conocer al titular del Poder Ejecutivo Federal para que se pueda proceder con las consecuencias que contempla la Constitución en estos casos.