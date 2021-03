Rechazan petición de AMLO para revelar el expediente de desafuero de Cabeza de Vaca

Ciudad de México.- La tarde de este miércoles, el presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Pablo Gómez (Morena) dijo que no se revelaría el el expediente que entregó la Fiscalía General de la República para solicitar el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, como fue solicitado por el presidente AMLO.

Las razones que dio recaen en lo adherido a la ley, y que revelar esta información recae en un delito aunque haya sido requerida por el representante del poder ejecutivo.

Pablo Gómez dijo que tampoco se podría dar a conocer porque no es el procedimiento y porque dentro del expediente se encuentran los datos de otras personas que no están siendo objeto de investigación y que no es posible revelar en apego a sus garantías individuales.

No se puede abrir al público el expediente, está prohibido por la ley y es un delito. Ahora, si el Fiscal General de la República quiere dar a conocer elementos que están en su petición, su solicitud, es cosa de él.

"En eso nosotros no nos metemos, ni es nuestra responsabilidad”, dijo el también vicecoordinador de Morena.

Pablo Gómez adelantó que no ve inconveniente para que la Sección Instructora presente el dictamen final antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones, es decir, el próximo 30 de abril, pero matizó y dijo que no podría asegurarlo, porque dependen de cómo se llevan a cabo los procedimientos y los recursos que se vayan presentando.

Explicó que ya se acreditó el abogado Alonso Aguilar Zínser, como el representante legal del mandatario, y hasta este martes no ha presentado ningún escrito para defender al mandatario tamaulipeco.

Informó que al siguiente día de que fue notificado el gobernador de Tamaulipas, es decir, el pasado lunes, empezaron a correr los siete días para que declare ante la Sección Instructora en su defensa.