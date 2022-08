Recibe AMLO a Katya Echazarreta, primera mexicana en visitar el espacio, en Palacio Nacional

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a Katya Echazarreta, primera mujer mexicana en llegar hasta el espacio, en Palacio Nacional, tal como habían anticipado el encuentro con anterioridad.

AMLO publicó en redes sociales el anuncio sobre la llegada de Katya Echazarreta a Palacio Nacional, donde la recibió para una recepción.

“Con la ingeniera eléctrica y astronauta Katya Echazarreta, orgullo de México”, escribió el mandatario en redes sociales junto a una fotografía junto a la mexicana astronauta.

Por invitación del presidente de la República, Katya Echazarreta llegó este martes a las 9:45 horas a Palacio Nacional. Antes de la reunión, declaró a la prensa que planteará a López Obrador trabajar juntos en el apoyo a los jóvenes y científicos del país, informaron medios locales.

En junio pasado, Echazarreta se convirtió en la primera mujer mexicana en viajar al espacio exterior como parte de la misión Blue Origin NS.21 a bordo de la nave espacial New Shepard.

La ingeniera eléctrica de profesión contó que haber participado en la misión le cambió la perspectiva y la hizo sentirse “ciudadana de un planeta y no solo de un país”. Con ello surgió la intención de ayudar y de generar las condiciones para que más mexicanos puedan hacer lo mismo que ella.

“Me he dado cuenta de muchas cosas, entre ellas que desde que fue al espacio Rodolfo Neri Vela han pasado más de 30 años antes de que participara en esta misión y yo no quiero que pasen otros 30 o 40 años para que un niño (mexicano) pueda ir al espacio”, expresó.

Reveló además que tiene el plan de crear una organización en México que apoye a la industria especial y ayude a crear a los próximos astronautas.

“Hay tanto talento en México y el país no lo está usando. Lo más importante es crear estas instituciones como las que platiqué, pero los demás lo que podemos hacer es apoyar cuando vemos que alguien está tratando de crear iniciativas. He notado mucho que las personas dicen que no hay apoyo pero hay que cambiar esa mentalidad”, indicó.