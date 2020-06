Recibe Honoris Causa Embajadora de México, Martha Bárcena

Cd. de México, México.-La embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena Coqui, recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Marymount en la ceremonia de graduación de la generación 2020.



En una ceremonia virtual, transmitida por videoconferencia debido al Coronavirus 19, la rectora Irma Becerra explicó que la universidad honró a la Embajadora por su trayectoria académica y diplomática.





Destacó la formación académica de la Embajadora como licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana de México, licenciatura en filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, la maestría en relaciones internacionales por la Escuela Diplomática de España, y sus estudios de maestría en filosofía por la Universidad Iberoamericana.



Subrayó que habla inglés, francés e italiano y tiene conocimientos del alemán, danés y chino.



La rectora recalcó que luego de ingresar en 1979 al Servicio Exterior Mexicano, la diplomática ha ocupado cargos en varias partes del mundo, entre ellos como representante permanente ante la FAO en Roma.



Aseveró que Bárcena es reconocida como defensora de los migrantes y de los niños.



Al agradecer el galardón, Bárcena recordó que en diciembre de 2018 fue designada la primera Embajadora de México en Estados Unidos, después de más de 40 años como diplomática de carrera.

El camino que me ha llevado a donde estoy ahora. Ha sido largo y lleno de altibajos que me ha dado lecciones importantes; he aprendido que en tiempos de incertidumbre y de aflicción, como los que estamos viviendo ahora, es importante continuar aprendiendo y estudiando, manifestó.