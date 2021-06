Recibe Ricardo Mendoza, del PES, amenazas del narco para que renuncie en Sinaloa

Sinaloa.- El candidato a gobernador de Sinaloa del Partido Encuentro Solidario (PES) Ricardo Arnulfo Mendoza, dijo ser víctima de amenazas del narcotráfico para que renuncie a la candidatura y se una al proyecto del candidato de Morena, Rubén Rocha Moya.

Destacó que han sido reiteradas las ocasiones en que sujetos que representan a una figura importante del narcotráfico han ofrecido cifras económicas, cargos públicos y hasta amenazas en cuanto a su seguridad.

"He recibido amenazas por eso porto mi chaleco para demostrarles que no tengo miedo y que voy a defender mi dignidad hasta con la vida, han enviado a personas a pedirme que me una a Rocha y que a cambio de eso me van a dar un buen puesto, pero yo no ando buscando eso", reclamó.

En este tema dijo que el motivo de no declinar y seguir en la contienda, es que lo que busca es que se acaben las malas prácticas, que no se den casos de corrupción y que se pueda vivir sin amenazas.

En el caso del la alianza Va por Sinaloa, conformada por el PRI, PAN, PRD, aseguró no haber recibido alguna invitación pues ya tienen conocimiento que no aceptará, esto como se manifestó por la candidata a la gubernatura de Sinaloa por el Partido Fuerza por México esta mañana, Rosa Elena Millán Bueno que aseguraba ser víctima de acoso político por dicha alianza para que renuncie.

Por otra parte, el candidato del PES lamentó que se tenga un gran número de publicidad no fiscalizados por parte de Rocha Moya, lo que da a conocer que se están recibiendo aportaciones económicas por externos que no son el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) mediante prerrogativas.