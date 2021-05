Recibe Sánchez Cordero a madres de desaparecidos a las afueras de Palacio Nacional

México.- La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, atendió al grupo de madres de desaparecidos que se reunieron a las afueras de Palacio Nacional mientras transcurría la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes se congregaron como protesta para exigir la atención y el seguimiento de la búsqueda de sus hijos.

Aunque dentro de las puertas del recinto el titular del Poder Ejecutivo Federal ofreció un concierto en voz de la cantante Eugenia León como festejo del Día de las Madres, por fuera, decenas de mujeres que desde hace tiempo luchan por encontrar a sus hijos ausentes demandaban que fueran escuchadas.

Sánchez Cordero junto a Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población , y Karla Quintana, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de México se encargaron de dar atención y escuchar las solicitudes de las mujeres congregadas.

La funcionaria dio a conocer que el gobierno mexicano se había comprometido con las féminas as para dar respuesta a cada uno de sus casos. En las fotografías se le puede ver firmando un documento.

Las mujeres le entregaron un pliego petitorio en el que exigen, entre otras cosas, que se vete la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), así como la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición.

Cabe señalar que en las redes sociales el presidente López Obrador fue duramente criticado por los usuarios de las mismas quienes le reclamaron que en lugar de hacer un concierto en su conferencia matutina debió atender a las madres de hijos desaparecidos. Además, los internautas le recordaron al jefe del Ejecutivo situaciones que exponen que en realidad no había motivo para celebrar el 10 de mayo.

No obstante, las plataformas virtuales no fueron las únicas que señalaron al mandatario federal, ya que en el lugar la señora Yolanda Morán, quien desde el 2008 busca a su hijo, enfatizó que esta fecha no es para celebrar para muchas madres expresando su enojo contra el presidente López Obrador al enterarse del concierto asegurando que "se lo vamos a cobrar políticamente".