Reciben jubilados del IMSS de nueva cuenta negativa de la Segob sobre recursos de Afore

México.- Luego de dos horas de reunión a puerta cerrada con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, la comisión de jubilados que demanda el regreso de sus ahorros recibió una negativa de parte de la funcionaria, quien les expuso la imposibilidad de atender lo que requieren.

Desde el pasado 6 de julio, jubilados del IMSS mantienen frente a las oficinas centrales de la institución mexicana, en Reforma, un campamento, exigiendo que les sean devueltos los ahorros que tienen en la subcuenta de la Afore en materia de cesantía y vejez. Hoy, los protestantes, por espacio de más de seis horas, bloquearon el tráfico frente a la Segob.

Aunque la ministra en retiro, de nueva cuenta, informó que no se podrían atender las peticiones de los ex trabajadores de la seguridad privada, sí expuso la voluntad del gobierno de ayudarles en dos procesos: por un lado, uno jurídico; por otro lado, uno legislativo.

Estos dos procesos que contarán con el respaldo de la Secretaría de Gobernación (Segob) tendrán como propósito tratar de que les sean reintegrados los recursos que demandan, al menos hasta donde sus facultades constitucionales se lo permitan.

Lo anterior pues, de acuerdo con Samuel Luna, dirigente del Frente Nacional de los Jubilados del IMSS, Sánchez Cordero dejó en claro que hay un impedimento legal para regresarles sus recursos, puesto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció, desde 2014, que es ilícito darles ese dinero, puesto que se considera que los jubilados estarían recibiendo doble pensión.

Luna sostuvo que su grupo les había dicho a los funcionarios federales que ellos ya conocían esa situación, pero que lo que buscan es que les digan "cómo sí se puede".

Asimismo, reveló que la titular de la Segob les pidió que levantaran el plantón, así como el bloqueo que tienen en Paseo de la Reforma, pues no se trata de una disputa laboral. No obstante, el grupo de ex colaboradores no se comprometió a retirar el campamento, ya que este está integrado por un colectivo radical al interior del Frente.

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos días advirtió que los jubilados no pueden acceder a lo que exigen, el Frente Nacional de Jubilados del IMSS ha agudizado sus protestas.

Tras la reunión con Olga Sánchez Cordero y Jorge Alcocer el grupo salió satisfecho, pues de nueva cuenta avivaron sus posibilidades de hacerse de los recursos de la subcuenta de cesantía y vejez de su Afore, argumentando que, a pesar de la jurisprudencia del máximo tribunal, tales recursos se siguieron entregando hasta 2017, por lo que consideran que la negativa del gobierno carece de sustento.