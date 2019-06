Recibirá AMLO a consejeros de Infonavit

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que recibirá a los integrantes del Consejo de Administración del Infonavit para analizar los créditos que otorga, tras la petición del consejero del Instituto, José Manuel López Campos.

"José Manuel que me acompaña me ha pedido, y yo lo he aceptado, que reciba yo en Palacio Nacional a los integrantes del consejo del Infonavit para tratar este y otros asuntos y los voy a recibir", aseguró el Mandatario.

"Hago ese compromiso para ponernos de acuerdo en beneficio de los trabajadores y en beneficio también de los empresarios y comerciantes de México".

Lopez Obrador resaltó que envió una carta al Consejo del Instituto en la que propone reestructurar los créditos para adquirir vivienda, que las personas que ya pagaron una cantidad suficiente por su casa puedan tener las escrituras, así como evitar el desalojo de los trabajadores de sus viviendas.

"Mientras yo esté en la Presidencia no voy a permitir que se desaloje a ningún trabajador de su vivienda o de su departamento del infonavit.", aseveró el Presidente durante la entrega de Programas Integrales para el Bienestar y la presentación del proyecto Tren Maya en Valladolid, Yucatán.