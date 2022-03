Reclaman a Samuel García con mantas en Gonzalitos

Nuevo León.- Mientras esperaban para avanzar con dirección al sur de Gonzalitos, los automovilistas pudieron leer las consignas lanzadas contra el Gobernador Samuel García y su Administración.

Entre los reclamos en las mantas se pudo leer: "Así no Samuel", "No al Over Law", y "No es sequía... ¡es saqueo! El pueblo no es pen...".



Entre estas y otras consignas fueron los mensajes que se dejaron contra el dirigente del Gobierno del Estado.

