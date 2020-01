Recomiendan panistas a AMLO usar el avión TP-01 

CIUDAD DE MÉXICO.-Senadores del PAN afirmaron que la negativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador de utilizar el avión TP-01 es un capricho que está costando millones de pesos del erario.



Luego que el Gobierno federal informara que la aeronave regresará a México debido a que no se encontró comprador en Estados Unidos, los legisladores dijeron que las ocurrencias del Presidente sobre el caso generan pérdidas económicas y le resta eficiencia al Ejecutivo federal.





El senador Julen Rementería dijo que es poco probable que el avión sea adquirido en breve, ya que en California, donde permaneció un año, nadie se interesó en comprarlo.



"Si en Estados Unidos, en California, donde lo tenía, que según nos contaron era el lugar ideal para la venta (no encontró comprador). ¿Alguien cree posible que en México realmente encuentre comprador más rápido? Claro que no, para empezar, el avión ni siquiera es del Gobierno mexicano, está rentado, se ha venido pagando desde que se fue para allá una cantidad de dinero muy importante, millones y millones de pesos", cuestionó.

Presidencia asegura que el avión TP-01 será vendido. | Reforma



Rementería calificó de capricho del Mandatario no utilizar el avión presidencial, pues además de pagar por él, se erogan recursos públicos en la adquisición de boletos de avión para él y para las comitivas que lo acompañan en cada una de sus giras.

El senador dijo que al no usar el avión, el Presidente pierde también la oportunidad de estar bien comunicado durante sus viajes, como quedó de manifiesto con el operativo de Culiacán, Sinaloa, en contra de Ovidio Guzmán Loera.



"De repente se regresa (el avión) pero, además, se venía gastando en las giras, porque el Presidente no va solo a las giras, es su boleto de avión y de todas sus comitivas, en lugar de operarlo, que la diferencia habría sido mínima, y pidiéramos tener también la posibilidad de que llegara a tiempo o estuviera bien comunicado, como por ejemplo, en el caso de Culiacán, o de Tlahuelilpan, en Hidalgo. Lo que se tiene, simplemente, es la muestra de que las ocurrencias no funcionan", consideró.



El panista dijo que el Presidente debe reconocer que se equivocó y utilizar el avión a fin de evitar más gastos.



"Hoy tenemos que reconocer los mexicanos y decirle al Presidente que se equivocó, que el avión está ahí, que lo use, al final para eso está, él es el Presidente de la República, tiene una encomienda enorme en este País, tiene el instrumento para hacer mejor su trabajo, pues simplemente que lo use", dijo.



La senadora Kenia López informó que en breve su bancada realizará una solicitud de información para conocer a cuánto asciende el gasto en pasajes aéreos del Presidente y sus comitivas.



López advirtió que el capricho de no usar el avión no sólo ha generado gastos adicionales sino que ha afectado la eficiencia del Gobierno federal.



"Ese capricho de no usar el avión nos está costando el doble, además de que las 5, 6, 7, 10 horas que se tarda entre retrasos y carreteras simple y sencillamente van en contra de la eficiencia de este Gobierno que ya de por sí no sabe ni sumar", expresó.