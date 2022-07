Reconoce AMLO desabasto de leche en México; comprarán producto a USA

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la compra de miles de toneladas de leche en polvo a Estados Unidos, tras el reclamo de ganaderos y legisladores.

De acuerdo con Reforma, AMLO argumentó que México no es autosuficiente en esa materia y que la compra a EU es para completar el producto que requiere nuestro País y mantener los precios de Liconsa.

"Tenemos para comprar toda la leche, pero nos hace falta, o sea, no somos autosuficientes", comentó López Obrador.

"Y no quereos que nos falte la leche. Sí (se va comprar) lo que falta para que no tengamos desabasto y podamos mantener los precios en las lecherías Liconsa".

En la mañanera, el Mandatario fue cuestionado sobre la queja de productores lecheros de Jalisco, a lo que respondió que no serán afectados y que se respetarán los precios de garantía.

"No, no, no (se les va afectar), para nada, se mantiene el precio de garantía, que lo hemos estado incrementando para que ellos se beneficien", dijo.

"No (se les va desplazar), se les va seguir comprando la leche a un precio justo a todos los productores, hay precio de garantía".

México anunció el 12 de julio que comprará hasta 20 mil toneladas de leche en polvo de Estados Unidos "para apoyar a las familias mexicanas en comunidades rurales y urbanas".

Tras el anuncio, hecho por ambos gobiernos tras la reunión bilateral entre López Obrador y el Presidente de EU, Joe Biden, en la Casa Blanca, ganaderos y legisladores se inconformaron.

Advirtieron que la compra de esas 20 mil toneladas de leche en polvo son una puñalada en la espalda a los productores mexicanos.