Reconoce AMLO enfrentamiento entre ejército y pobladores de Guerrero por plantío de amapola

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el día de ayer ocurrió un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y pobladores de Guerrero, por el intento de destruir un plantío de amapola.

"Hoy en el informe de seguridad se habló de una agresión al personal del ejército de pobladores de Guerrero, porque se está llevando a cabo, como siempre, un plan de erradicación de plantíos, entonces la gente se opone", reconoció el presidente de México.

De acuerdo a la información publicada por medios locales, fue durante el lunes 15 de febrero cuando elementos del ejército ingresaron a la comunidad Los Hoyos, en el municipio de Heliodoro Castillo, en Guerrero, para destruir un plantío, sin embargo, los pobladores los rechazaron y presuntamente los agredieron.

Desde hace años, el ejército mexicano realiza acciones de destrucción de plantíos de marihuana y amapola en las sierras de México, con el fin de interrumpir las labores del narcotráfico.

Tras ello, comenzaron a difundirse videos de los pobladores que con palos y piedras en la mano, ahuyentaron a los elementos del ejército mexicano para que no destruyeran el plantío.

En las sierras de México, los apoyos gubernamentales no suelen llegar como en las ciudades, por lo que falta de actividad económica y del sustento, suelen ser problemas a los que se enfrentan los residentes de dichas zonas.

Así como también a hostigamientos del crimen organizado, ya que las autoridades solo acuden con ciertos objetivos y no poseen bases locales para mantener la seguridad.

Por ello, los pobladores de estas zonas de México suelen ser influenciados para crear plantíos de drogas, como el caso de la comunidad Los Hoyos, en Guerrero.

Ante ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo reconocer la necesidad de apoyar a productores en Guerrero con el programa Sembrando Vida.

Hay condiciones ahora inmejorables para que se vayan sustituyendo esos cultivos por otros.

Además, López Obrador afirmó que los grupos delictivos buscarían seguir insistiendo en que los campesinos de la sierra produzcan plantas ilegales, pero confió en que una vez lleguen los apoyos de Sembrando Vida, estos dejen de dedicarse a estos sembradíos.

"Van a estar intentando los grupos delictivos seguir con lo mismo, pero los campesinos, los productores, estoy seguro de que van a cambiar de cultivo, porque muchos lo hacen porque no tienen otra opción", declaró el presidente de México.

Finalmente, admitió que la población en la sierra que se dedica al plantío de estas hierbas ilegales, lo hacen debido a que no tienen otra actividad que les genere ingresos y a manera de ejemplo, señaló que los campesinos podrían decir que si no planta no come, y si va a la cárcel, allá si hay comida.