Reconoce AMLO error en publicación sobre investigación de la FGR contra Alito Moreno

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que existió un error en una publicación en redes sociales, donde el Gobierno de México informaba que la Fiscalía General de la República llevaba una investigación en contra de Alejandro "Alito" Moreno, líder nacional del PRI

“Fue un error que se cometió aquí, porque nosotros no teníamos porqué difundir eso. La Fiscalía tenía información, alguien la filtró, llegó aquí y se dio a conocer (...) una vez que se dieron cuenta de que fue un error, porque yo pedí informes, bajaron la información”, aseveró.

En tanto, AMLO negó que dicha denuncia fuera promovida por el gobierno federal, y aseveró que esta había sido impulsada por las autoridades de Campeche, estado en el que Alejandro Moreno fue gobernador.

“Es un asunto de la fiscalía de Campeche, es una denuncia, eso es todo. Nosotros no promovemos estos juicios, pero, esto no significa que actuemos como tapadera, pero no estamos promoviendo ninguna denuncia”, puntualizó.

Alerta migratoria

Por otra parte, Andrés Manuel aseguró que la alerta migratoria en contra de Alejandro “Alito” Moreno, líder nacional del PRI, fue emitida por la Fiscalía General del Estado de Campeche.

En su conferencia matutina, AMLO aprovechó para deslindar al Gobierno de México sobre las acciones que se están llevando en contra de Alito Moreno, debido a que en su regreso de Europa el dirigente del PRI fue retenido por más de una hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por una alerta migratoria.

El mandatario federal detalló que a alerta había sido emitida poco antes de que Moreno dejara el país, por lo que esta permaneció en el sistema del Instituto Nacional de Migración a su regreso, motivo por el que fue retenido.

Sin embargo, aseguró que la alerta fue solicitada por la Fiscalía General del Estado de Campeche, misma que lleva una investigación en su contra, la cual derivó, incluso, en una orden de cateo en un domicilio de Alito en el estado.