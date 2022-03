Reconoce AMLO que hay inflación y que México no está creciendo económicamente

México.- AMLO reconoció que México no tiene crecimiento económico y que hay inflación, aunque señaló que se trata de factores externos al país, por lo que culpó a la pandemia y la guerra en Ucrania.

En la conferencia Mañanera del 31 de marzo del 2022, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reconoció que no hay crecimiento económico en el país y culpó de esto a la guerra que comenzó Rusia contra Ucrania el pasado 24 de febrero del 2022.

“Ahora nosotros lo que estamos padeciendo es de que tenemos inflación y nos falta crecimiento, no es por echarle la culpa, pero sí, es la pandemia que nos pegó muy fuerte, en los dos casos, en la inflación y en la falta de crecimiento, son dos factores externos, la pandemia y ahora la guerra”, declaró AMLO sobre la economía de México.

Leer más: AMLO reconoce es más pobre que Carlos Loret de Mola

Con esta declaración del presidente López Obrador, la oposición finalmente ve cumplida su proyección sobre la crisis financiera que viviría México con la llegada de AMLO al poder.

No obstante, el presidente mexicano destacó que pese a existir inflación y nulo crecimiento económico en México, se ha apreciado el peso mexicano frente al dólar, aunque solo han sido unos centavos.

Pues cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder en diciembre del 2018, el dólar se cotizaba en poco más de 20 pesos mexicanos, mientras que en los últimos días de marzo del 2022, se ha cotizado en 19.94 pesos mexicanos.

Leer más: Revocación de mandato de AMLO, los claroscuros de la consulta

“Lo bueno que no ha habido devaluación, ha habido apreciación del peso y lo otro y así que les ganamos es que hay más igualdad, ahora la mayoría de los mexicanos reciben apoyo, eso nunca se había visto, están recibiendo apoyo del presupuesto el 70% de las familias mexicanas, de manera directa, no quiere decir que el 30% no reciba, también pero de manera indirecta”, trató de salvar la situación en la Mañanera el presidente López Obrador tras reconocer un estancamiento económico.