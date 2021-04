Reconoce AMLO que la mitad de los mexicanos no tiene IMSS ni ISSSTE

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reconoció este 22 de abril, que la mitad de la población no tiene acceso a los servicios de salud públicos que ofrece el gobierno, ya sea el IMSS o el ISSSTE.

Fue al momento de ser cuestionado sobre el supuesto despideo de personal de salud en Sonora, que AMLO afirmó que el país necestaba más médicos y enfermeras, pues como ha dicho en otras ocasiones, el personal de salud en las instituciones públicas no incrementó a la par que la población en general en los ultimos sexenios.

"Hemos hechos el compromiso de garantizar atención médica y medicamentos gratuitos para todos, porque no todos los mexicanos tienen seguridad social, la mitad de los mexicano no tienen seguridad social, no están inscritos en el Seguro, en el ISSSTE o en cualquier otra institución, la mitad", explicó el presidente de México en la conferencia Mañanera.

Cabe señalar que durante los primeros años de gobierno y campaña, el presidente Andrés Manuel López Obrador si expuso publicamente su compromiso para ofrecer servicios de salud gratuitos a todos los mexicanos.

En ese sentido, una de las principales batallas que lideró su gobierno, fue el establecer un nuevo mecanismo de compra de medicamentos, donde los precios fueran justos, no obstante, la normatividad mexicana establecía obstaculos a farmacéuticas extranjeras.

Ante ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto para el estado mexicano pudiera agilizar la compra medicamentos en el extranjero a menor un costo, pues aseguró las farmacéuticas del país no querían bajar los precios.

Durante este proceso, se desató un desabasto de medicamentos en México, lo cual tendría un mayor peso cuando se dio a conocer que los medicamentos para niños con cáncer comenzaron a escasear en múltiples partes del país, entre ellas Sinaloa.

Finalmente se debe señalar que la población en México que no cuenta con seguridad social es debido a que no trabajan de manera formal, es decir, no se encuentran en empleos que garanticen las aportaciones del patrón para el servicio de salud y de vivienda.