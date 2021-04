Reconoce AMLO que policías no tienen sueldos justos en México

México.- En la conferencia Mañanera de este 19 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que los policías no tienen sueldos justos de acuerdo a la labor que realizan y afirmó que es un tema que está atendiendo.

Además, expuso que Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizará una exposición el día miércoles 21 de abril, para informar sobre el estado en que se encuentran las policías en el país.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Presume AMLO programa Sembrando Vida pese a veda electoral

"Anteriormente y todavía sigue sucediendo, no se les apoya bien, entonces se les culpa de que no funcionan, de que no cuidan, lo peor, de que se asocian a la delincuencia, pero también en este no hay en todos los casos sueldos justos, prestaciones, entonces tenemos que ir avanzando para mejorar la situación de las policías", declaró el presidente de México en la conferencia Mañanera.

Andrés Manuel López Obrador reconoció esta lamentable situación al ser cuestionado sobre las acciones que el Gobierno Federal implementa para mejorar el funcionamiento de las policías locales.

Cabe señalar que en México, la seguridad pública está dividida entre los distintos niveles de gobierno, es decir, el Gobierno Federal tiene sus corporaciones de seguridad, así como los gobiernos estatales y municipales.

Leer más: Investigación en mi contra es electoral: Miguel Ángel Yunes

En ese sentido, las policías en el país, son instituciones locales que son administradas por los entes locales y no por la federación, es decir, las policías municipales son atendidas por los ayuntamientos. Mientras que las policías estatales son atendidas por el gobierno del Estado.