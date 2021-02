Reconoce Olga Sánchez Cordero abusos de funcionarios de migración a mujeres

México.- La titular de la Secretaría de Gobernación reconoció que ha habido abusos por parte de funcionarios del Instituto Nacional de Migración contra mujeres migrantes indocumentadas que recorren el país.

En la conferencia Mañanera de este 03 de febrero, se cuestionó a Olga Sánchez Cordero sobre la recientes revelaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre abusos que han sufrido mujeres migrantes en el país por parte de funcionarios y policías.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Si no reconocemos que hay esta violación, si no reconocemos que están violentando sus derechos, que han sido acosados, incluso como tu lo señalas aquí, muchas mujeres violentadas y violadas, no podemos avanzar", declaró Olga Sánchez Cordero.

Leer más: Firma Joe Biden nuevos decretos para reunificar a familias migrantes

Antes de reconocer que existe los abusos contra migrantes, la secretaria de Gobernación calificó de "absolutamente inaceptable", que se violen los derechos los migrantes, tanto de hombres, como de mujeres por parte de funcionarios o policías.

Afirmó que el Gobierno Federal necesita que se realicen las investigaciones correspondientes para dar con los funcionarios que realizan estos "inaceptables" abusos contra migrantes.

"Tenemos que tener las investigaciones de la CNDH para proceder en consecuencia, no para deslindar responsabilidades, para imputar conductas irregulares y probablemente constitutivas de delito a todos estos funcionarios que han estado acosando, que han estado violentando derechos humanos de los migrantes" declaró la secretaria de Gobernación.

En ese sentido, aceptó que durante los dos años de gobierno que lleva la administración de Andrés Manuel López Obrador, se ha tenido conflictos con el personal del Instituto Nacional de Migración por las violaciones a derechos humanos que denuncian sufrir los migrantes en nuestro país.

"Si, efectivamente, alguno de nuestro personal en el Instituto Nacional de Migración, acuerdense que hemos tenido problemas con muchos de los funcionarios de migración, precisamente en este tipo de violaciones de derecho, y lo tenemos que reconocer para avanzar", reconoció Olga Sánchez Cordero.

La titular de la Secretaría de Gobernación aseguró que de no reconocer que existen las violaciones de derechos humanos, el gobierno no puede avanzar en su lucha por la justicia y en contra de la corrupción, discurso que repetido hasta el cansancio el presidente López Obrador.

"Tenemos que tener específicamente los funcionarios que están cometiendo estas conductas, ya no digamos irregulares, ílicitas" afirmó.

Estos cuestionamientos a la secretaria de Gobernación se realizan a 10 días de que en Camargo, Tamaulipas, se encontraran dos camionetas calcinadas, una con armas largas dentro y más 100 impactos de bala y otra con 19 cuerpos, también calcinados.

Hallazgo que a través de investigaciones continúas ha revelado que migrantes de Guatemala se encuentran entre las víctimas, y que según versiones ofrecidas por autoridades estatales de Tamaulipas, fueron asesinados a balazos en otro lugar y luego calcinados en dicho sitio.

Ante el lamentable hecho, las secretarías de Relaciones Exteriores de México y Guatemala, ya se han puesto en contacto para colaborar en la identificación de los cadáveres, pues, múltiples familias en el país centroaméricano denunciaron que sus consanguineos se encontraban cerca de la zona cuando tuvieron el último contacto con ellos.

Sobre ello, afirmó que la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas ofrecería una conferencia de prensa este 03 de febrero, para informar de los avances en la investigación, que no solo es de interés local, sino internacional.

Leer más: Arrojan a niña de dos años al río mientras intentaban cruzar la frontera

Por otra parte, declaró que la CNDH debe mantener prestigio que le precede, actuando de manera transparente y emitiendo las recomendaciones a las autoridades para que estas atiendan las acciones que violentan los derechos humanos.

Este comentario lo realizó debido a que dentro del cuestionamiento sobre las mujeres migrantes víctimas de abuso en el país por parte de policías y funcionarios del INM, se reveló que las denuncias fueron efectuadas durante el 2019 y el 2020, sin embargo, es hasta hoy cuando finalmente dan a conocer.