Reconocen a yerno de Elba como líder de RSP 

Cd. de México, México.-Por mayoría, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) reconoció a Fernando González, yerno de Elba Esther Gordillo, como dirigente de la organización Redes Sociales Progresistas (RSP), la cual busca convertirse en partido.



Los consejeros aclararon que Iván Peña Neder, quien también se ostenta como presidente de la asociación, puede recurrir al tribunal electoral para que sea este quien decida qué sigue.

En tanto, el órgano electoral debe tener a un representante para no frenar el proceso de la agrupación para constituirse en nuevo instituto político. Cuatro consejeros electorales desacreditaron el dictamen elaborado por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, argumentando que era contradictorio y carecía de solidez.Incluso, plantearon que el INE pidiera a la asociación convocar a una nueva asamblea para decidir si González o Peña Neder asumen la presidencia de la organización.

Buen día tenga todos hoy tendremos noticias de quien será nuestro Líder Nacional de las Redes Sociales Progresistas, pero no cabe la menor duda que José Fernando González Sánchez será nuestro Presidente Nacional#FuerzaRSP#SomosMasQueSiete#RSPNacional#YoConFernandoGonzalez pic.twitter.com/3AX2SbMY4R — RSP CAMPECHE JOVENES (@RSPCAMPECHEJOVE) November 6, 2019



"Se requiere un análisis más profundo de si el consejo directivo (de la organización) tiene facultades para removerlo, necesitamos tener certeza de si se cumplieron todos los requisitos para que tenga legalidad", dijo la consejera Pamela San Martín.



Su compañera Claudia Zavala afirmó que sus estatutos internos establecen claramente que una remoción debe darse en asamblea y no por el consejo.

Creemos en Fernando González y en el proyecto ( Redes Sociales Progresistas). Sabemos que el reto es difícil, pero el México que queremos lo vale.

-Rene Fujiwara Montelongo.

(Coordinador Nacional)#RSP #SeremosPartido #jovenesenredes pic.twitter.com/9VEGpWuz93 — Jovenes En Redes (@RSPJoven) November 5, 2019



Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Prerrogativas, Adriana Favela, defendió el proyecto, al asegurar que Peña no impugnó algunas determinaciones del INE, simplemente mandó una carta de inconformidad, cuando se requería lo primero.



Además, apuntó, no presenta pruebas de su acusación contra González sobre que las firmas de la asamblea en la que fue electo como dirigente son falsas.



Dijo que el INE no puede sugerir llamar a una asamblea porque al existir dos presidentes la convocatoria sería inválida.



Otros consejeros argumentaron que era urgente que el órgano electoral tomara una decisión, pues las asambleas que realiza la organización para convertirse en partido están suspendidas por la disputa interna y el tiempo corre.



"Con el acto que ahora realiza el consejo, necesariamente se llevará a que la Sala Superior (TEPJF) intervenga y dé certeza jurídica porque ahorita la asociación está en el limbo, afectando derechos", dijo el consejero Benito Nacif.



De acuerdo con el INE, Redes Sociales Progresistas, hasta el 29 de octubre, había cumplido uno de los dos requisitos para convertirse en partido político: lleva 14 de las 20 asambleas estatales y ha afiliado a 279 mil personas de las 233 mil necesarias.