Reconocer el fracaso en el tema de seguridad, desafío para AMLO

“No es que aumente la popularidad, no es un convencimiento renovado de popularidad, sino que es la inercia que se sigue viviendo desde el 2018, tiene que volver a hacer algo que renueve esa popularidad y eso no puede ser a base única y exclusivamente de confrontarse con las instituciones”, compartió.

El reto, según consideró, es que la Presidencia de la República pueda bajar su posición y respetar al INE. Perdomo Galicia añadió que si las resoluciones que toma el INE no les parecen, pueden acudir al Sistema Procesal y judicializar las posiciones políticas, siempre y cuando tenga realmente elementos judicializables. Consideró que eso sería interesante bajo la perspectiva de cambiar un poco la agresividad ante la institución y que se le dé fortaleza, pero no desde un deseo simple como el de los Reyes Magos, sino porque se requiere como país y el propio Ejecutivo federal sabe que lo requiere, según consideró.

“Al Ejecutivo federal se le olvida que el INE no es Lorenzo Córdoba, el INE es un instituto, una institución del Estado mexicano, así como se nos olvida, a veces, o al presidente se le olvida que él no es la presidencia, la presidencia es una institución, que él solo representa el Poder Ejecutivo y que dura cierto tiempo”, lanzó.

Otro de los aspectos que contribuyen a la estabilidad social, es la seguridad, que, de acuerdo con Alejandro Desfassiaux, presidente fundador del Consejo Nacional de Seguridad Privada, que de continuar con la tendencia delictiva del 2021, para el 2022 la situación será aún más grave, sobre todo si no se reconoce que ha fracasado la estrategia de no confrontación y se aplica una mejor.

Lorena Caro Reportera de Investigación

