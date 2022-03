Reconozco que nunca me ha gustado: Leo Zuckermann responde a AMLO por exhibirlo en La Mañanera

"Ése es mi credo. Compárese con el de AMLO y júzguese quién es más derechista. ' Casi fascista', me caracteriza el Presidente, 'con todo respeto'. Esto ya lo tomo como broma ", declaró en tono irónico el politólogo mexicano.

Sobre la acusación de AMLO llamándolo "ultraderechista", Zuckermann dijo que "no me pongo el saco" y se pronunció a favor de la economía de mercado, pero también de la despenalización del aborto, la legalización de las drogas recreativas, el matrimonio igualitario y, en suma, "de la mayor libertad de expresión posible".

" Nosotros no dijimos que se devaluaría el peso sólo porque llegaría AMLO a la Presidencia . Lo que afirmamos es que había un escenario donde se combinaban distintas variables, entre ellas, el fin del tratado (la más importante)", subrayó.

"Todo eso queda eclipsado por la cantidad de críticas que le he hecho a su gobierno. Pues sí, hay mucho que criticar, creo yo. Tan sólo hay que ver los resultados . Y se vale hacerlo porque todavía existe libertad de expresión en este país", subrayó el comentarista político.

"En la mañanera de ayer, AMLO le dedicó algunos minutos a denostarme. No es la primera vez y sospecho que tampoco será la última. Le molesta que yo sea crítico de su gobierno. Reconozco, y él lo sabe, que nunca me ha gustado el personaje que hoy nos gobierna", escribió Zuckermann sobre AMLO a manera de respuesta.

A través de su columna de opinión en el diario Excélsior publicada este 30 de marzo de 2022, Leo Zuckermann admitió que nunca le ha gustado el presidente Andrés Manuel López Obrador , pues desde que era jefe de gobierno del Distrito Federal no concordaba con su "ideología estatista ni su demagogia ni con la política maniquea de polarizar".

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.