Recorre Mario Zamora todo el estado de Sinaloa para escuchar a la gente

Guamúchil, Sinaloa.- Mario Zamora Gastélum, candidato a gobernador de Sinaloa, por la coalición “Va por Sinaloa” de los partidos PRI, PAN y PRD para las próximas elecciones a celebrarse el 6 de junio, comentó que seguirá trabajando duro para darle vuelta al estado y estar más cerca de la gente como lo estuvo hoy en Salvador Alvarado.

El candidato informó que durantes su recorridos ha estado reuniéndose con todos los sectores como empresarios, mujeres, líderes, agricultores, pescadores, gente de sindicatos, grupos sociales, entre otros a quienes ha escuchado y ha analizado cada una de sus necesidades, ya que dijo, que la gente está cansada de las mentiras.

“Lo que más me pide la gente es que me comprometa a lo que pueda cumplir, está cansada de políticos que prometen mucho y no cumplen nada, está cansada de las mentiras, cinismo, hipocresía”, expresó Mario Zamora Gastélum.

El candidato a la gubernatura del estado, declaró que con él se encontrarán propuestas honestas, transparentes y realizables, ya que solo se va a comprometer a lo que sí va a cumplir.

Mario Zamora Gastélum, dejó en claro que no tiene miedo, porque es una persona honesta, transparente y sobre todo que demuestra con hechos.

Cabe recordar que el pasado 25 de marzo, acompañado de familiares, así como los presidentes de los partidos PRI, PAN y PRD que conforman la coalición “Va por Sinaloa”, acudió al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa para hacer oficialmente su registro como candidato a la gubernatura.

Ahí, el candidato expresó que lo único que le mueve para contender como mandatario es el amor por Sinaloa.