Recortes federales golpean a productores y pescadores de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Los diputados locales repartieron culpas a la Federación y estado por las carencias que persisten en los sectores agropecuario y pesquero durante la comparecencia de los secretarios de Agricultura y Ganadería, Manuel Tarriba Urtuzuástegui, y de Pesca, Sergio Torres Félix.

Al hacer los señalamientos sobre el desempeño de los secretarios en el tercer año del gobierno de Quirino Ordaz, los legisladores se concentraron mayormente en culpar a la Federación de la falta de resultados en los programas de desarrollo agrícola y pesquero, la poca rentabilidad de los productores en la comercialización de granos y hortalizas y la imposible recuperación del estatus sanitario en cuestión del ganado.

Motivados por una audiencia repleta de agricultores y pescadores, diputados del PRI contradijeron lo dicho por los morenistas (de los pocos que asistieron a la comparecencia) desacreditando las posturas que se respaldaban en el actuar del presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que los presentes los alababan y aplaudían, y a los de Morena los abucheaban.

Situación que fue reclamada por el morenista Juan Ramón Torres Navaro al señalar que ambos funcionarios traían su propio público para dar buena cara en la comparecencia.

Los grupos parlamentarios del PAN y PT, en voces de Roxana Rubio y Mario Rafael González, se limitaron a destacar las potencialidades que Sinaloa tiene para seguir siendo “el granero de México” y la relevancia que implica el sumar esfuerzos para gestionar recursos y fortalecer programas.

Intervención

Al hacer uso de la voz, Sergio Torres Félix, destacó que el sector pesquero sigue adelante, ya que se ha otorgado un apoyo sin precedente que empuja a través de proyectos, programas y acciones para que la pesca sea redituable y competitiva en beneficio de los pescadores y sus familias.

Y mientras a nivel federal el presupuesto para el sector pesquero pasó de 3 mil 200 millones ejercidos en 2018, en este 2020 apenas alcanza 655 millones de pesos, lo que provoca la desaparición o drástica reducción de múltiples programas que son vitales para el correcto desarrollo del sector pesquero.

La disputa

Luego de que ambos secretarios dieran el desglose de sus actividades al frente de las dependencias, el primer encuentro se dio entre los diputados Faustino Hernández y Gildardo Leyva al hacer el pronunciamiento de sus bancadas.

El priista Faustino Hernández reiteró que el Gobierno federal carece de una política agrícola y pesquera adecuada y que desde que recortó el presupuesto para las secretarías y los programas que proveen, las condiciones de comercialización de granos y la permanencia de pescadores en la actividad primaria no son afortunadas.

Destacó que, a pesar de ello, el Gobierno estatal ha logrado cubrir las demandas de los agricultores y pescadores aun cuando el recurso es mínimo.

“Los productores nos encontramos molestos por el abandono del Gobierno federal, no es casual que los principales rezagos los tengamos que exigir con la toma de casetas y constantes protestas”, dijo.

En respuesta, el legislador morenista Gildardo Leyva reprobó los programas y políticas públicas de ambas secretarías estatales al adjudicar que no subsanan las deficiencias y problemáticas de los productores y pescadores, carecen de referencias en materia de sustentabilidad, promoviendo la contaminación y desechos tóxicos en la producción, incrementando el costo de cultivo y, además, aplican cobros agravantes por almacenaje.

“El resultado es desastroso, los costos de producción subieron, no se ha recuperado el estatus sanitario, el robo descarado de productores cobrando almacenaje lastiman la economía de los productores en el sector social”.

Además, dijo que las problemáticas de este sector social no se originan por el actual Gobierno federal, sino que son circunstancias históricas que con el mal manejo de los recursos públicos no se permitía que los programas prosperaran, por lo que no hay antecedentes de triunfo en el tema, en los pasados gobiernos.

En ese mismo sentido se pronunciaron los diputados Francisca Abelló Jordá, Juan Ramón Torres Navaro y Yeraldine Bonilla. Sin embargo, los legisladores del PRI también respondieron en la voz de Guadalupe Iribe y Armando Ramírez.

“No podemos ser ingenuos de la responsabilidad que tiene el Gobierno federal, en vez de sacarle la vuelta debemos de ponernos a trabajar”, dijo Ramírez Guzmán.

Sustentabilidad

Uno de los temas que en repetidas ocasiones fue cuestionado por los legisladores fue la ausencia de un programa sustentable al interior del Plan de Desarrollo Estatal en materia agrícola. Yaraldine Bonilla argumentó que la aplicación de agroquímico y el desecho de más de 460 toneladas de envases de líquidos químicos es un factor determinante para la contaminación del medioambiente. En respuesta, Manuel Tarriba afirmó que se está trabajando en ello.

Se caldean ánimos en comparecencia

En medio de la comparecencia, un grupo de tres personas ingresó al Salón Constituyentes del Congreso del Estado y comenzaron a protestar en contra del secretario de Pesca, Sergio Torres Félix.

Con un cartel en mano, quien se hizo llamar Julio Heras, le gritaba al secretario cada vez que tomaba el micrófono para responder alguna pregunta de los diputados.

Personal de seguridad del Congreso del Estado intentó retirar del recinto a los protestantes, sin embargo, solo lograron moverlo hacia una de las orillas para que no obstruyeran la vista de los demás asistentes. En repetidas ocasiones, la diputada Ana Cecilia Moreno les llamó la atención para guardar silencio y el público los abucheó y les gritaron que se fueran.

En su intervención, Torres Félix respondió: “Hay gente que está concentrada en querernos descarrilar, desde aquí les digo que no les tengo miedo y que no nos vamos a dejar. Vamos pa delante, le pese a quien le pese y le duela a quien le duela”.

