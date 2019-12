Recuerdan a Martha Érika Alonso: "Hoy cumplirías años gobernadora"

México.-Con una fotografía inédita en donde se observa a la familia reunida hace un año, Florentino Alonso recordó a su hermana Martha Érika Alonso Hidalgo, ex gobernadora de Puebla, por ser este martes su cumpleaños 46 y en el cual le escribe un triste mensaje a días de que se cumpla un año de la caída del helicóptero que provocó su muerte, la de su esposo, el senador Rafael Moreno Valle y tres personas más.

En su cuenta de Twitter, Florentino Alonso escribió lo siguiente: "Hoy ;cumplirías años gobernadora @MarthaErikaA hace un año lo celebramos en familia.Descansa en Paz , hermana querida.", en donde aparece la familia en una reunión en donde celebraban un año más de vida de la ex mandataria estatal.

En la fotografía se observa a Martha Érika con un pastel en la mesa, acompañada de su madre y familiares, pero tras doce meses del trágico accidente, solamente la recordaron con una fotografía en donde estaban todos reunidos.

Hoy ;cumplirías años gobernadora @MarthaErikaA hace un año lo celebramos en familia. Descansa en Paz , hermana querida. pic.twitter.com/T7c9ZqvP3n — Florentino Alonso (@floro65alonso) December 17, 2019

Hasta el próximo 24 de diciembre, los familiares de Martha Érika Alonso y de Rafael Moreno Valle realizarán una ceremonia luctuosa, en donde estarán presentes panistas y amigos.

Se informó que acudirá el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés a una de las misas que se realizarán al recordarlos en su primer aniversario de su fallecimiento, en donde se contemplan misas públicas y privadas en su honor.

Por su parte, Cortés ha insistido en lo siguiente: “Parece que el gobierno le apuesta al olvido, pero Acción Nacional no dejarán de exigir que se conozca la verdad. Porque si no fue el mal clima, si no falló el helicóptero y los pilotos eran expertos, empezamos a sospechar que alguien lo hizo y queremos saber entonces quién fue”, aseguró.