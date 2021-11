Recuerdan a Samuel García "humillación" a Mariana Rodríguez tras mensaje contra violencia a mujeres

Nuevo León.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conmemorado anualmente el 25 de noviembre, el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, colocó algunos mensajes en sus redes sociales en apoyo a dicha causa, sin embargo, estos no fueron bien recibidos por parte de las féminas y de la ciudadanía en general.

Tras compartir en sus plataformas virtuales un video en el que advertía a todos los hombres que "si te metes con una mujer, te metes con Nuevo León", los internautas le recordaron aquella ocasión en la que humilló a Mariana Rodríguez Cantú, su esposa, durante una videollamada, misma que se viralizó en su momento, además de convertirse en base de un sin fin de memes.

Además del video donde asegura que en su gobierno, iniciado apenas el mes de octubre, habrá cero tolerancia hacia los abusos que se cometan contra las mujeres, el gobernador de Nuevo León publicó una foto del Palacio de Gobierno iluminado con color naranja, símbolo del 25 de noviembre, con la leyenda "si te metes con una mujer, te metes con todo Nuevo León".

Leer más: Balazos responden a sus abrazos: Vicente Fox se va contra AMLO y Alfonso Durazo por ataque armado en Guaymas

Ambas publicaciones recibieron cientos de críticas por parte de los usuarios de la redes sociales, específicamente de las mujeres, quienes le reprocharon al emecista que los mensajes publicados en sus plataformas son pura "palabrería", acusando que no ha hecho nada para combatir los delitos de género en la entidad federativa.

Tachan a Samuel García de machista por exigirle a Mariana Rodríguez que no enseñe "mucha pierna"

“Súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna”, fue la exigencia que lanzó el hoy jefe del Ejecutivo estatal a la influencer cuando hacían una videollamada y a los pocos meses de haber contraído matrimonio.

En dicha ocasión, el ex senador de Movimiento Ciudadano pidió varias veces a Rodríguez Cantú que no enseñara "mucha pierna", en tanto que ella tuvo que pedirle "perdón" por exhibir "demás" partes se su cuerpo. Una vez que la instagramer pudo complacer al ex legislador federal, García Sepúlveda le espetó “pues me casé contigo pero pa’mi, no para que andes enseñando”.

Leer más: La violencia va en aumento con la 4T: Lilly Téllez lamenta ataque armado en Guaymas, Sonora

En ese momento, García fue tachado de machista, por lo que recibió una ola de señalamientos por parte de la comunidad cibernética.