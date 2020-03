Recursos para atender coronavirus en México podrían ser usados a discreción

Sinaloa.- La aprobación de un recurso de más de 180 mil millones de pesos para atender la contingencia sanitaria por COVID-19 ha desplegado una serie de reacciones entre los legisladores de las diversas bancadas.

Mientras los del PRI y del PAN afirman que esta disposición es un nuevo endeudamiento para el Estado mexicano, y que además solo será destinado para atender los programas sociales de AMLO, Morena defiende que el recurso es una acción para la prevención de una posible crisis provocada por el coronavirus.

Posturas

La diputada del PRI Erika Sánchez, además de dar cuenta de que tal aprobación se dio en la ausencia de los legisladores de oposición, dijo que esta no prevé ni determina en qué áreas o circunstancias será aplicado dicho monto; por lo contrario, su uso se deja a discreción del presidente de la República.

Dijo que así como ocurrió con el Insabi, la reforma no cuenta con reglas de operación ni claridad en el destino de los recursos, por lo que, como es costumbre, el dinero será usado para garantizar el pago de sus programas sociales.

Tanto ella como el diputado el PAN Carlos Castaños coinciden en que esta aprobación implica el endeudamiento del país. El panista manifestó que no había necesidad de aprobar esta reasignación, que bien se pudo obtener el recursos de proyectos “innecesarios”, como el Tren Maya.

Por su parte, la legisladora morenista Yadira Santiago Marcos reprochó las declaraciones de sus compañeros diputados, y aseguró que la reforma tiene el fin de actuar ante la contingencia y sumarse a las acciones que deben ejecutar para prevenir una crisis de salud y económica.

Desmintió que se trate de un endeudamiento para el país, y manifestó que los legisladores de oposición solamente intentan confundir para polarizar las determinaciones de la Cámara de Diputados, ocupada mayoritariamente por legisladores de Morena.

PAN: “No hay necesidad de endeudar al país”

“Lo que también hicieron fue habilitar a través de unas normas para que haya posibilidades de que el Ejecutivo pueda adquirir deuda para diversos fines, en este caso para el tema del coronavirus. Estamos seguros que no se requiere ningún tipo de deuda. Si hubiera necesidad y no hay otra salida, pues bien, pero hay muchos otros proyectos que son inútiles, como el Tren Maya, y de ahí es donde se puede retirar recurso para la contingencia, y no de deuda”, dijo.

Diputado el PAN Carlos Castaños. Foto: El Debate

Morena: “No es deuda, es actuar ante la contingencia”

“Es un fondo para el COVID-19. El Ejecutivo pueda hacer uso de esos recursos, es prevención, pero no es endeudamiento, es un fondo de protección en el caso de alguna contingencia que se requiera. Ellos mismos han dicho que el Gobierno federal no toma las medidas para prevenir el virus, y, cuando las estamos tomando, ahora se oponen a que se designe. Tratan de confundir nada más, cuando todo lo que se hace es por el bien común y salud de todos”.

Diputada de Morena Yadira Santiago Marcos Foto: El Debate

PRI: “El recurso va directo a los programas sociales”

“Si ves el documento, te das cuenta que no tienen reglas de operación, no dice cuáles son los beneficios de este dinero; si se va apoyar a las pequeñas y medianas empresas y no dicen cómo se va usar este dinero, pero se hará como siempre se usa, para los programas sociales. Deberíamos estar preparados para esto, porque ya existen fondos para este tipo de contingencias, pero prefirieron usar ese recurso para el Insabi y demás programas”.