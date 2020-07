Redes "prueban" parecido de AMLO con Hugo Chávez; ¿México es el Venezuela del Norte?

México.- Una de las discusiones que más polémica ha generado en México el mandato del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es su supuesto parecido con el régimen construido por Hugo Chávez en Venezuela; quienes lo creen así, consideran al político oriundo de Tabasco como un socialista del siglo XXI.

El tema incluso se volvió tendencia en Twitter, con el hashtag Venezuela del Norte, donde usuarios señalaron que el parecido de México con el país ubicado en el sur de América va más allá de simples especulaciones, pues aportan "pruebas" que hacen ver como sus metodologías de gobierno tienen similitudes.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

¿En qué se parecen los gobiernos de AMLO Y Hugo Chávez?

Los principales detractores del dirigente azteca indicaron que una de las similitudes entre los personajes citados es el programa “Aló Presidente”, que inició en Venezuela en 1999 y se extendió hasta 2013; su finalidad era dar a conocer al pueblo la versión del Chávez, al igual que las conferencias "Mañaneras" en México para López Obrador.

Otro parecido entre los mandatos es el discurso de austeridad chavista que vería la cima con la venta del avión presidencial y la de 23 aeronaves de la flota nacional, algo que recuerda de forma extensa al anuncio realizado por AMLO en abril de 2019, donde lanzó al mercado más de 70 vehículos aéreos que consideró un exceso.

Por otro lado, la revocación de mandato que propusó el mexicano no es una medida realmente nueva, el ex presidente sudamericano pasó por un proceso similar en el año 2004, con el Referéndum revocatorio de Venezuela, que fue activado por la oposición para intentar destituirlo democráticamente. Cabe destacar que los resultados oficiales no salieron a la luz.

El discurso de la lucha y el fin del neoliberalismo, un neoliberalismo que dio origen a la corrupción, también es una idea insignia de la campaña política de Hugo Chávez; desde el comienzo de su vida política hasta el final de ella.

Y entre otros "argumentos" más, recalcan uno más irónico que relevante, como es su gusto compartido por el béisbol; también mencionan que los votantes del político venezolano consideraban imposible una dictadura, algo que dicen, es frecuente entre los adepto de AMLO.