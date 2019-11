Redes sociales reaccionan al Tercer Informe de Quirino

Sinaloa.- Durante el Informe de Gobierno Estatal, usuarios de la red social Facebook aprovecharon las publicaciones de Quirino Ordaz para felicitarlo y también para cuestionarlo sobre temas relacionados a la seguridad en el estado, programas de apoyo a estudiantes, así como al campo. Incluso, lo llamaron a llevar el combate a la corrupción a los municipios y sus trabajadores.

Cabe destacar que en su cuenta oficial de Facebook, Quirino Ordaz cuenta con 1 626 110 me gusta y 1 624 994 seguidores.

En la jornada del evento que se llevó a cabo en la Feria Ganadera de Culiacán, la página oficial de Facebook de Quirino tuvo tres publicaciones: la primera fue la transmisión en vivo del Informe, y posteriormente hubo dos publicaciones más con imágenes.

Cada una de ellas estuvo acompañada por reacciones en los usuarios conocidas como me gusta, me encanta, me enoja, me divierte, me asombra y me entristece.

Interacción y cuestionamientos

De acuerdo con un análisis realizado por esta casa editorial, 19 horas después del evento, en la transmisión en vivo publicada se lograron 22 mil reproducciones y 644 reacciones, de las cuales 514 correspondieron a me gusta, 112 me encanta, solo 9 me enoja, 5 me divierte y 4 me sorprende. Fue la publicación con mayores comentarios, 187 en total. El video ha sido compartido 304 veces.

Posteriormente, en dicha cuenta de Facebook se publicaron siete fotografías, en donde además de aparecer junto a los asistentes y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aparece junto a su esposa, Rosy Fuentes de Ordaz. En esta serie de fotografías, los usuarios otorgaron el mayor número de reacciones, con 971.

Además, obtuvo la mayor cantidad de me gusta, con 873, y 91 me encanta. En los comentarios —117 al cierre de este análisis—, en dichas fotografías prevalecieron las felicitaciones para el mandatario.

La última publicación que realizó en torno a la jornada del Tercer Informe correspondió a una fotografía donde solo aparece junto a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, acompañada de un mensaje en el que Quirino le agradeció su visita a Culiacán y la representación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La instantánea en las que se les ve abrazados en lo que parece ser un despacho generó 847 reacciones, con 766 me gusta y 58 me encanta. De las publicaciones de Quirino en Facebook, después del Informe, esta fue la que obtuvo mayores me enoja, con 14. Alcanzó 85 comentarios, y fue 58 veces compartida.

Cabe destacar que entre los comentarios de los usuarios, algunos destacan la colaboración de Sinaloa con el Gobierno federal, y otros más desestimaron el actuar de Sánchez Cordero en su papel como secretaria.

En el caso de Twitter, Quirino Ordaz compartió las mismas fotografías y mensajes; sin embargo, publicó una fotografía distinta para cerrar el evento. Se trató de una imagen en blanco y negro en la que se le ve de espaldas junto a su esposa.

Dicha imagen con Rossy Fuentes logró 22 retuits, que significa que otro usuario comparte en su cuenta la publicación, y 221 me gusta, durante el periodo de este análisis.

Los ciudadanos también cuestionaron al mandatario en relación con Becasin, obras públicas y corrupción.