Reelección, ¿cómo funciona en Sinaloa?

SINALOA.- En las próximas elecciones, en estados como Yucatán, los diputados locales y los alcaldes podrán hacer campaña para reelegirse o buscar otro cargo sin pedir licencia para separarse de su puesto; en Aguascalientes, los diputados que pretendan repetir cargo no tendrán que abandonar sus curules para hacer campaña; pero ¿en Sinaloa cómo funcionará?

Arturo Fajardo Mejía, secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral del Estado de Sinaloa, explicó que servidores públicos que busquen la reelección deberán separarse en las mismas condiciones que todos los demás servidores públicos, que son noventa días antes de la elección.

Las recientes elecciones en el país. Foto: El Universal

Particularizó que la fecha que marca la ley es muy independiente a los calendarios de los partidos políticos:

«Hay que mencionar que algunos partidos tradicionalmente han establecido como condición que se separen inclusive antes para las precampañas (proceso interno)».

Expresó que no necesariamente se tiene que renunciar, por lo que con un licencia en el cargo que están desempeñando la ley ya les permite contender.

«Eso abre la posibilidad de que una vez concluido su procedimiento interno, si no resultan favorecidos, pueden regresar al cargo que fueron electos».

Fajardo Mejía detalló que con la sola solicitud de licencia es suficiente para que el IEES dé por acreditada la intención del ciudadano de separarse del cargo: «Hay antecedentes que algunos cabildos no han autorizado oportunamente la petición, entonces nosotros damos por buena la fecha en que se solicita».

Sobre los casos donde legisladores locales y los alcaldes no tendrán que solicitar licencia para una reelección, el funcionario del órgano electoral local explicó que las resoluciones de tribunales son aplicables exclusivamente a los estados donde se llevó el juicio: «En esas reformas, el Constituyente determinó que los estados tenían libertad para configurar su norma».

En ese sentido, adujo que en las elecciones consecutivas los legisladores locales de Sinaloa determinaron que tendrían que separarse del cargo.

Diputados en el Congreso de Sinaloa.

Para Roberto Cruz Castro, diputado local del PAN, el debate no está en si renuncia o no o si piden licencia o no, el debate está en tener mecanismo de transparencia y rendición de cuentas mucho más claros que los que se tienen en Sinaloa:

«Si tuviéramos más transparencia, entonces no hubiera problema si renuncian o no renuncian, no pudieran malversar los fondos públicos, que son para cuestiones públicas».

Sobre los casos donde diputados han solicitado licencia, el legislador criticó que una de las situaciones arcaicas que hay en la ley orgánica del Congreso del Estado es que la legislatura toma en cuenta si manda a llamar o no a los suplentes.