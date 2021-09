¿Reelección o Adriana Dávila? Gustavo Madero revela su preferencia para presidente del PAN

México.- El senador y ex dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero Muñoz, dio a conocer que él apoyara a Adriana Dávila en las elecciones internas por la presidencia nacional del blanquiazul.

En los últimos tiempos, el panista ha criticado la dirigencia nacional de Acción Nacional. En este sentido, apenas el día de ayer, reprobó la reunión que legisladores de la Cámara Alta del Congreso de la Unión su bancada sostuvieron con el presidente del partido de ultraderecha español "VOX", Santiago Abascal.

En entrevista con Elisa Alanís para Milenio Televisión, Madero Muñoz expresó su deseo de que sea la ex senadora Dávila Fernández.

"Yo quisiera que fuera Adriana, pero todavía estamos en ese proceso. Yo estoy apoyando a Adriana Dávila para la dirigencia del partido", apunto el ex líder de la segunda fuerza política en México.

Asimismo, sostuvo que la situación por la que atraviesa actualmente la fuerza partidista para la que milita tiene que tomarse como oportunidad para nutrirse de los valores e ideales democráticos que México requiere en estos momentos.

Gustavo Madero enfatizó que, en la actualidad, el PAN "está extraviado en un momento importante para su historia", pues apenas las pasadas elecciones logró colocarse como la segunda fuerza política mexicana.

Por su parte, en relación a la firma de la "Carta de Madrid" de parte de un grupo de senadores panistas en el Senado de la República, el servidor público señaló que fue el coordinador del grupo parlamentario, Julen Rementería del Puerto, fue quien pidió a sus pares suscribir el documento promovido por el fundador y cabeza de VOX, aclarando que dicha acción no fue obligatoria.

No obstante, puntualizó que él no está de acuerdo con los legisladores que suscribieron la carta, ello pues los principios del PAN no son compartidos por un partido político de extrema derecha, como los es VOX, señalando que el blanquiazul "desde su fundación es democrática y humanista".