Refinería Olmeca de Dos Bocas: cronología de construcción y conflictos

La inauguración de la obra también ha sido objeto de críticas, pues aunque se anuncie como tal, la refinería de Dos Bocas todavía no refinará ni un litro de petróleo , pues solamente comenzará la operación de las oficinas administrativas.

Así mismo, el IMCO resaltó que no hay certeza de la capacidad de producción que tendrá la refinería en su etapa inicial, por lo que su entrada en operación "será un paso en la dirección contraria de lo que necesita Pemex , el país y el mundo", en un contexto en que diversos países apuestan por la transición energética hacia las energías verdes.

En su informe "¿Hacia un sector energético más competitivo?", el IMCO señaló que no hubo un análisis de costo-beneficio para la obra, ni una manifestación de impacto ambiental , a pesar de que se trata de un paso establecido por la ley para proyectos con inversiones mayores a 500 millones de pesos.

La construcción de la también llamada refinería de Dos Bocas iniciaron desde el 1 de agosto de 2019, en plena pandemia de Covid-19, lo que no detuvo las obras al tratarse de actividades esenciales.

México.- La refinería Olmeca en Dos Bocas , Tabasco, es una de las obras emblema del gobierno de AMLO , la cual no ha estado exenta de polémica desde que inició su construcción en 2019 hasta la inminente inauguración de su etapa de pruebas fechada para el 1 de julio de 2022.

