Refinería Olmeca le salió gratis al gobierno de AMLO: Alfredo Jalife

Además, cuestionó los dichos de opositores a la 4T, como el panista Ricardo Anaya, quienes afirman que no sirve de nada construir refinerías, a lo que Jalife-Rahme respondió señalando que Estados Unidos tiene 135 refinerías y todas las potencias mundiales las tienen.

"Datos hasta abril, que conste: 335 mil millones de pesos extra que no venían (...) todo es una cuenta integral en el país, estás hablando prácticamente de 7 mil millones de dólares, nada más hasta abril ya te salió gratis la refinería, eso nadie lo dice, y eso es todo porque Andrés Manuel le apostó al petróleo ", explicó.

Explicó que desde que inició la guerra en Ucrania se disparó el precio del barril en todo el mundo, aumentando la inflación, lo que en datos de la cuenta integral de México se traduce en " 335 mil millones de pesos extra " que no llegaban antes y se verán recompensados con la reducción del precio de la gasolina que tendrá el país gracias a la refinería.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.