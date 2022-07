Refinería en Tula buena idea ¡Hace 12 años!, responde Xóchitl Gálvez tras ser exhibida en la Mañanera

México.- La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez Ruiz, pidió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que deje de mirar al pasado y que demuestre con documentos la autorización de 50% más de presupuesto para la refinería de Dos Bocas por parte del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) como lo afirma el mandatario federal.

Lo anterior luego de que esta mañana la legisladora panista fuera exhibida en la sección "Quién es Quién en las Mentiras", donde Ana Elizabeth García Vilchis la acusó de haber defendido la refinería que el expresidente Felipe Calderón supuestamente iba a construir en Tula, Hidalgo, y de, en la actualidad, criticar la refinería Olmeca impulsada por la actual administración.

"La experta y legisladora panista ya cambió de opinión. Quizá la señora Gálvez no está enterada que en este momento se construyen 80 refinerías en países como China, Arabia Saudita, y que en México tienen contempladas las energías renovables", apuntó García Vilchis.

Ante ello, haciendo uso de su cuenta oficial de Twitter, Gálvez Ruiz, conocida por ser una de las más duras críticas de las acciones del gobierno de la Cuarta Transformación dejó en claro que el fondo del asunto es que se presenten los documentos que constaten la autorización de 50% más de presupuesto para la construcción de la refinería Olmeca.

Xóchitl Gálvez responde a García Vilchis tras ser exhibida por apoyo a refinería de Felipe Calderón/Fuente: Twitter @XochitlGalvez

"Si vamos a ver “Quién es Quién en las Mentiras”, aclaren por qué el Presidente asegura que el Consejo de Administración de @Pemex autorizó 50% más de presupuesto para #DosBocas y no ha mostrado documentación. ¡Es el fondo del asunto! Dejen de darle vueltas mirando al pasado", escribió.

En tanto, la militante del blanquiazul hizo hincapie en que hace más de una década era viable la construcción de una refinería en Hidalgo si es que a esta se le implementaba la tecnología anticontaminante correcta.

No obstante, remarcó que, en los tiempos actuales, con la transición energética que se está presentando a nivel internacional, la construcción de una planta para procesar crudo no es buena idea.

Te recomendamos leer:

"Por otra parte, señorita @_LizVilchis, hace ¡12 años!, con la tecnología anticontaminante adecuada, era buena idea construir una refinería en Tula. Hoy, con la transición energética, ya no lo es. Los tiempos cambian, mi visión también. No intente descalificar lo que desconoce", refirió en un tweet donde adjuntó un video subido el pasado mes de mayo donde insta al presidente López Obrador a promover las energías limpias y no las fósiles.