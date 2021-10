Reforma a la Ley del ISR afectaría a organizaciones en México

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, otras dos mil 466 organizaciones reportaron no haber recibido donativos, lo que equivale al 26 por ciento. De estas, mil 124 , el 12 por ciento del total, reportaron no tener ingresos de ningún tipo; es decir, se reportaron en ceros. Cabe señalar que las organizaciones sin fines de lucro atienden a los deciles de ingresos más bajos de la población del país. En 2020, alrededor de dos millones 927 mil 735 de hogares recibieron donaciones provenientes de estas.

De acuerdo con la Exposición de Motivos de la propuesta de adición a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), emitida por el Ejecutivo federal, se señala que, de conformidad con lo establecido en el artículo 151, en su último párrafo, el monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cinco veces el valor anual de la UMA o del 15 por ciento del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquellos por los que no se pague el impuesto; en esa disposición se establece una limitante global para las deducciones. Además, el monto total de las deducciones personales que podrán efectuar los contribuyentes no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cinco veces el valor anual de la UMA ($163,467.00) o del 15 por ciento del total de los ingresos del contribuyente.

