Reforma al Artículo 19 ¿promueve la censura?

SINALOA.- Con el reciente cambio del Código Civil Federal aprobado por la Cámara de Diputados respecto a los motivos por los cuales alguien incurre en daño moral contra otra persona, pero ahora incluyendo uso de los medios electrónicos, usuarios de redes sociales y algunos políticos calificaron la acción como una violación al derecho a la libertad de expresión.

De acuerdo con el artículo 1916 del Código, siempre se ha considerado ilícita «la imputación que se hace a otra persona, física o moral, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio de alguien», pero ahora con la especificación de «que comunique, a través de cualquier medio, incluidos los electrónicos».

Los legisladores durante reciente sesión.

Leopoldo Maldonado, oficial de defensa de Artículo 19, organización de ámbito internacional que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, destacó lo rápido que se dio este cambio en esta iniciativa que se presentó el 5 de diciembre y se aprobó en comisiones de Cámara de Diputados el jueves 14 de diciembre, aunque aún debe enviarse al Senado.

Senadores del PAN han rechazado el cambio, y algunos lo ven como un candado a la libertad de expresión, informó Televisa.

«En realidad no cambia las causales o los supuestos bajo los cuales se puede hacerse acreedor a una sanción por daño moral, una sanción que hay que destacar de índole civil; es decir, no amerita cárcel, no es un delito porque eso sí se ha manejado erróneamente, no es una cuestión penal», señaló.

Libertad de expresión

Explicó que, de comprobarse dicha acción, sí implica el pago por el concepto de reparación de daño moral y en un momento dado cuando se refute lo publicado que la información es falsa y que causa un daño se tendrá que publicar una rectificación a través del medio por el cual se difundió dicha información. «Puede estar también sujeta a una reparación por daño moral. Esto en realidad no cambia sustancialmente el panorama de la libertad de expresión en México», opinó.

Para el abogado, el impacto que le puede causar esto a la libertad de expresión es mínimo porque la reforma es «bastante frívola», considera, ya que solamente incluye los instrumentos a partir de los cuales se puede difundir información que cause descrédito o un agravio al honor de cualquier persona en medios electrónicos:

«El tema de los hechos ciertos o falsos ya estaba desde el 2011, en realidad eso no afecta mayormente el Sistema de Protección de la libertad de Expresión», comentó. Refirió que se cuenta con un sistema, en términos judiciales, robusto a partir de la doctrina de la Suprema Corte de Justicia en materia de la libertad de expresión que reconoce diversos estándares, que protegen este ejercicio y le da mayor prevalencia frente a los derechos de la personalidad; es decir, al honor, la reputación, la imagen propia, entre otras, así como a la privacidad e intimidad de las personas con proyección pública. «Siempre la información cuando es de interés público ven-ce a la intimidad y privacidad».

Los legisladores durante el análisis de la ley.

Marco Antonio Arámburo, abogado y miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados AC Capítulo Sinaloa, enfatizó que luego de los cambios que se establecieron en el artículo 19 constitucional y 167 ya ningún delito amerita cárcel si no se justifica la necesidad de la medida:

«Legalmente igual pudiera llegar a ser un delito, pero no es de prisión preventiva oficiosa, tendrían que justificarla», destacó. Arámburo hizo hincapié en que en este tipo de casos se debe poner atención en la finalidad del hecho: «Si la finalidad de la publicación o de la imputación de un hecho que sea cierto o que sea falso, pero el único fin que se persigue es causarle un prejuicio o un daño en la imagen, esa es la intención de este artículo en particular».

De acuerdo con el abogado, es importante destacar que estos cambios no solo se abocan a los reporteros o a los medios periodísticos, sino a cualquier persona que utilice cualquier medio digital, electrónico o escrito en cualquier medio de comunicación que se utilice con el afán de señalar que una persona participó o realizó un hecho ilícito.

Periodistas durante su jornada de trabajo.

«Si es cierto o no, no importa, la finalidad es exponerlo ante el desprecio de la sociedad, el desprestigio, ahí es lo de la cuestión del daño moral, independientemente de que pudiera haber una conducta penal», mencionó.

Respecto a si esta ley coarta la libertad de expresión en México, el abogado consideró que pudiera ser que sí, solo que se tendría que analizar el caso en concreto.

En otro sentido, Maldonado, de Artículo 19, comentó que el problema de esta reforma fue del mensaje político que consideran se envía ante la discusión profunda que se comenzó tras la aprobación de la Ley de Seguridad Interior:

«Pareciera que se hizo esta reforma con dedicatoria a las voces críticas que estuvieron siendo muy duras, severas con la posición de los partidos que aprobaron esta Ley de Seguridad Interior y que pareciera como una especie de amenaza», por lo que jurídicamente no representa ninguna amenaza, opinó el abogado miembro de esta ONG que ha sido una de las que ha rechazado la Ley de Seguridad.