Reforma electoral de AMLO es una trampa para desaparecer al INE: Ricardo Anaya

"La democracia es esencial y a estas alturas está clarísimo: este gobierno, que es bastante malo, se va a querer quedar a la mala, y eso no lo podemos permitir", advirtió Anaya al final de su video.

Ricardo Anaya subrayó que "no podemos regresar al siglo pasado" con la reforma electoral de AMLO, pues representaría un retroceso en la democracia que se ha logrado construir a lo largo de muchos años.

"Ya hay una iniciativa que presentó López Obrador para desaparecer al INE y que el nuevo árbitro electoral esté controlado por Morena. Si desaparece el INE, desaparece la democracia, así de fácil. Morena no quiere democracia , ¿ya viste lo que pasó en su elección interna de hace una semana?", acusó el panista.

Anaya explicó que la "trampa perversa" de AMLO tiene dos partes : la primera consiste en utilizar la " austeridad franciscana como pretexto para dejar al INE sin presupuesto ", a pesar de que no escatimó en gasto para sus grandes proyectos, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.

"¿Ya te diste cuenta de la nueva trampa de López Obrador para desaparecer al INE ? Lo que está pasando es que las cosas van mal y tú lo sabes (...) Por eso quiere imponer a su corcholata en las elecciones de 2024, y para eso necesita que las elecciones sean como eran antes, cuando no había democracia", expuso.

Raúl Durán Periodista

