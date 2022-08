Reforma electoral de AMLO no es necesaria: Lorenzo Córdova pide a diputados no aprobar 'retroceso'

Agregó que una eventual reforma electoral debería ser producto de un amplio consenso de las fuerzas políticas, que mejore el sistema electoral actual y no le devuelva el control de las elecciones a la Secretaría de Gobernación (Segob), como ocurría en sexenios pasados.

Ante legisladores del PAN y PRD, Lorenzo Córdova sugirió que si se realiza una reforma electoral , "q ue sea producto de la cabeza y no del estómago ", insinuando que la iniciativa de AMLO parte de "rencores personales" .

"Si no hay reforma, con el sistema electoral que hoy tenemos, podemos ir sin problemas a las elecciones del 2024 y organizarlas con la calidad técnica y las garantías que han prevalecido hasta ahora", planteó el consejero electoral.

El presidente del INE insistió en que, aunque "puede mejorarse", el sistema electoral de México "funciona bien", "pero una reforma electoral hoy no es necesaria o indispensable , ni sé si sea pertinente".

Al participar en el foro organizado por la alianza Va por México para discutir la iniciativa de AMLO, Lorenzo Córdova aseguró que las elecciones de 2024 se pueden "organizar y conducir sin problemas" si no se aprueba la reforma electoral .

México.- El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, consideró que la reforma electoral de AMLO no es necesaria , por lo que pidió a los diputados federales no aprobar una iniciativa que pueda ser un retroceso para la democracia del país.

Raúl Durán Periodista

