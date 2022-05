Reforma electoral de AMLO, nuevo capítulo de su serie 'Los distractores': Ricardo Anaya

México.- El excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés criticó la reforma electoral de AMLO, a la que presentó como el nuevo capítulo de la serie "Los distractores" para desviar la atención de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, a un año de la tragedia.

En un nuevo video publicado el 2 de mayo de 2022 en sus redes sociales, Ricardo Anaya recordó que este 3 de mayo se cumple un año de la tragedia de la Línea 12, que dejó 26 muertos y más de 100 heridos, por lo que reprochó al presidente Andrés Manuel López Obrador evadir el tema con su reforma electoral.

Como si se tratara de una serie de la plataforma Netflix, renombrada como "Amflix", Anaya señaló que AMLO saca un nuevo capítulo de su serie "Los distractores" para evitar rendir cuentas por la tragedia, pues acusó que están siendo protegidos por ser integrantes de Morena.

Leer más: ¿Cómo es la vida de un presidente en México? Vicente Fox responde

"Mañana se cumple un año de la tragedia de la Línea 12 del Metro, ¿y qué hace López Obrador? Pues saca el nuevo capítulo de su serie. ¿Dónde están los responsables? Pues como son de Morena, los están tapando, los están protegiendo, ahora resulta que no hay culpables, nadie ha sido sancionado", dijo Ricardo Anaya sobre AMLO y la Línea 12.

El excandidato presidencial del PAN comentó que la "serie" de AMLO, "Los distractores", ya ha sacado "varios capítulos", por lo que enlistó una serie de iniciativas del mandatario que considera meras distracciones, como la polémica rifa del avión presidencial, la consulta popular para enjuiciar a expresidentes, la consulta de revocación de mandato, las críticas a Carlos Loret de Mola y la campaña contra los legisladores "traidores a la patria" que votaron contra la reforma eléctrica.

"Y como López Obrador no quiere que se hable de la Línea 12, ¿qué hizo? Pues lo de siempre, sacar un nuevo capítulo de su serie. La serie se llama 'Los distractores', y lleva ya varios capítulos: la rifa del avión sin avión, la consulta para enjuiciar expresidentes para luego no enjuiciar a ninguno, el circo de la revocación de mandato, ¿cuánto gana Loret?, la campaña para linchar diputados, y ahora, para que no se hable de la Línea 12 exactamente a un año de la tragedia, sale el nuevo capítulo", enumeró.

Ricardo Anaya acusó a AMLO de evadir el tema de la Línea 12 con la reforma electoral. Foto: Captura de video

A esos "distractores" Anaya Cortés añadió la nueva reforma electoral, con la que el presidente López Obrador, el "actor" protagonista, busca evitar que se hable de la Línea 12 y "desaparecer al INE", según el panista, quien advirtió que AMLO "sabe perfectamente" que la iniciativa "no va a pasar" en el Congreso, ya que Morena no cuenta con la mayoría necesaria, como ocurrió con la reforma eléctrica.

"El nuevo capítulo es una reforma que pretende desaparecer al INE, y claro, que este actor de 'Los distractores' que se llama Andrés Manuel, sabe perfectamente que esa reforma no va a pasar, porque acabar con el INE sería acabar con la democracia", dijo Anaya.

En ese sentido, el político acusó que el único propósito del presidente de México para anunciar la reforma electoral es distraer a la ciudadanía de los problemas del país, como la violencia, los feminicidios, el desabasto de medicamentos, el incremento en los precios y, ahora, la Línea 12 del Metro, cuyas víctimas y usuarios siguen sufriendo los estragos a un año de la tragedia.

Leer más: EN VIVO: Conferencia Mañanera de AMLO hoy 2 de mayo de 2022

"Y si sabe que no va a pasar, ¿para qué propone algo tan absurdo como desaparecer al INE? Para distraernos de los verdaderos problemas del país: de la violencia, del aumento en los precios, de los feminicidios, de la falta de medicinas. Para que no hablemos de la negligencia criminal de la Línea 12 que las víctimas siguen sufriendo y que los usuarios de todos los días siguen padeciendo", aseveró el panista.

Por último, a manera de "propuesta" Ricardo Anaya exigió al gobierno de AMLO que hable "con la verdad" sobre la Línea 12 y "deje de proteger a los responsables". Además, hizo un llamado a que pare la "división" entre los mexicanos.