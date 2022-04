Reforma electoral de AMLO traería crisis política a México, opinan expertos

Ambas especialistas reconocieron que el INE sí necesita cambios, no obstante, Montaño mencionó que, siempre que se hagan ajustes, deben de aplicar hasta el siguiente mandato, para que no exista complicidad o falta de respeto al criterio de no politizar.

Sin embargo, para la doctora de investigación en Ciencia Política Azul Aguiar Aguilar si una minoría de electores, el 20 por ciento, puede destituir al presidente, entonces se abre la puerta a la crisis del sistema presidencial cada 3 años. En tanto, Mónica Montaño, también doctora en Ciencia Política, compartió que las reformas electorales no pueden realizarse a modo, luego de ver una participación o no de la ciudadanía en los procesos.

