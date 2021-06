Reforma electoral no es urgente ni indispensable, asegura el consejero presidente del INE

México.- El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que no es urgente que se lleve a cabo una reforma en materia electoral, al destacar el éxito que tuvo el organismo en la realización de las pasadas elecciones del domingo 6 de junio, valiéndose para ello del marco normativo vigente.

Asimismo, recordó que todavía no ha concluido el proceso electoral 2020-2021, ya que aún continua su curso la fiscalización, la cual deberá ser resuelta el próximo 22 de julio en el Consejo General, además de las impugnaciones que tiene que determinar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a más tardar el 23 de agosto, así como la designación de las 200 diputaciones plurinominales.

En entrevista con Milenio, Córdova Vianello consideró que la jornada electoral intermedia fue el mejor proceso electoral en la historia de México, considerando que tal se llevó a cabo en medio de la pandemia de Covid-19, de la violencia y de los ataques de diferentes funcionarios contra el INE y sus consejeros.

En este marco, el consejero presidente sostuvo que si no se realizan enmiendas en materia electoral, como ha amenazado el presidente Andrés Manuel López Obrador, no pasará nada, afirmando que se puede seguir con las mismas normas hasta las elecciones presidenciales de 2024, aunque reconoció que hay aspectos que se pueden mejorar.

Entre las mejoras que se podrían hacer al sistema electoral, Lorenzo Córdova señaló que, contrario a las intenciones del titular del Poder Ejecutivo Federal, lo más conveniente sería aumentar el número de curules que se otorgan mediante la representación proporcional.

Además de ello, indicó que otra de las mejoras podría ser el uso de las urnas electrónicas y del voto por Internet para aquellos ciudadanos mexicanos que residan en el extranjero.

No obstante, reiteró que el éxito que se tuvo en las elecciones del 6 de junio demuestra que en estos momentos no es indispensable realizar enmiendas electorales, haciendo referencia a la frase "si funciona algo no lo arregles porque lo puedes descomponer".

En este tenor, el funcionario subrayó que no solamente se trata de lograr aprobar la reforma con mayoría en el Congreso de la Unión, sino que debe darse a partir de un "acuerdo civilizatorio de convivencia politica".

Por último, Lorenzo Córdova resaltó que el INE es la "mejor construcción" que México ha tenido en los últimos 30 años, enfatizando que es producto de la "conciencia de millones de ciudadanos", lo cual queda constatado en cada una de las elecciones, por lo que consideró que "hay mucho INE para rato".